Fotos y vídeo | Comienza en León la Fiesta del Cordero con el rezo de Eíd al-Adha

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fiesta Mayor de los musulmanes, Eíd al-Adha (también conocida como Aíd Al Kabir o Fiesta del Sacrificio), dio comienzo esta mañana en la provincia de León con el tradicional rezo colectivo. A primera hora, cientos de personas personas se congregaron en el aparcamiento del estadio Reino de León para realizar la oración que marca el inicio de la celebración. La comunidad musulmana de la provincia, integrada por entre 8.000 y 10.000 personas, vive estos días uno de sus momentos más importantes del año. La oración se celebra al amanecer, coincidiendo con la salida del sol. La Fiesta del Cordero es un momento de encuentro y confraternidad entre familias, amigos y vecinos, que comparten la comida tradicional.