¿Qué ocurrió tal día como hoy, 29 de mayo?

Imagen de archivo del atentado de ETA contra la casa cuartel de Vic, en 1991.

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Un 29 de mayo de 1991, hace ahora 35 años, un atentado perpetrado por la banda terrorista ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Vic, en Barcelona, causó nueve muertos, entre ellos cuatro niñas.

También, un 29 de mayo, pero de 1953, el neozelandés Edmund P. Hillary y su sherpa, Tensing Norgay, coronan el Everest, siendo los primeros en lograr esta hazaña; en 1985, 39 personas mueren en el estadio Heysel de Bruselas a causa de una avalancha humana, en lo que fue una de las mayores tragedias de la historia del fútbol; y el mismo día de 1924 se funda el club de fútbol madrileño Rayo Vallecano.

Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas.

Día Mundial de la Salud Digestiva.

Día Internacional del Everest.

1453.- Toma de Constantinopla por los turcos que pone fin al imperio bizantino.

1914.- Mueren 1.021 personas al ser embestido el trasatlántico Empress of Ireland por el carguero noruego Storstad en el estuario del río San Lorenzo de Canadá.

1924.- En un domicilio de Vallecas, concretamente en el de Doña Prudencia Priego, se funda el club de fútbol madrileño Rayo Vallecano.

1934.- Estados Unidos y Cuba firman un tratado que incluye la abolición de la enmienda Platt y la independencia total a la isla.

1953.- El neozelandés Edmund P. Hillary y su sherpa, Tensing Norgay, coronan el Everest, siendo los primeros en lograr esta hazaña.

1966.- Inaugurado el Estadio Azteca en Ciudad de México.

1970.- El grupo guerrillero argentino ‘Los Montoneros’ hace su debut público con el secuestro y posterior asesinato del expresidente de facto argentino, Pedro Eugenio Aramburu.

1985.- Tragedia de Heysel. Mueren 39 personas y otras 600 resultan heridas en el estadio Heysel de Bruselas a causa de una avalancha humana provocada por aficionados ingleses antes de la Final de la Copa de Europa de fútbol, que ganó la Juventus italiana al Liverpool inglés.

- Entra en vigor en España la ley del aborto que despenaliza tres supuestos: ético, eugenésico y terapéutico.

1991.- Mueren nueve personas, entre ellas cuatro niñas, en el atentado perpetrado por la banda terrorista ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Vic, en Barcelona.

2007.- Google lanza el servicio Street View con imágenes panorámicas de 360 grados.

2014.- El Parlamento Vasco proclama el derecho de autodeterminación de Euskal Herria, con los votos de PNV y EH Bildu.

2015.- Cuba sale oficialmente de la lista de patrocinadores del terrorismo que anualmente elabora Estados Unidos, y donde llevaba desde 1982.

2019.- Mueren siete personas y otras 21 se dan por desaparecidas al naufragar un barco con 34 turistas a bordo en el río Danubio, a la altura de Budapest (Hungría).

2020.- El presidente estadounidense, Donald Trump, anuncia que su país rompe su relación con la OMS por la gestión de la covid-19.

- El Gobierno de España aprueba por decreto ley el ingreso mínimo vital (IMV) contra la pobreza extrema, medida que adelanta por la emergencia económica derivada de la pandemia.

2025.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibe el Premio Carlomagno por su liderazgo en "tiempos turbulentos".

NACIMIENTOS

1829.- Fernando Montes de Oca, héroe mexicano.

1860.- Isaac Albéniz, compositor y pianista español.

1894.- Josef von Sternberg, cineasta estadounidense de origen austríaco.

1903.- Bob Hope, actor cómico estadounidense.

1911.- Fernando Chueca Goitia, arquitecto español.

1917.- John Fitzgerald Kennedy, presidente de Estados Unidos.

1919.- Simone Ortega, escritora española de origen francés, autora de libros de cocina.

1942.- Óscar Alzaga, político, abogado y catedrático español.

1944.- Helmut Berger, actor austríaco.

1958.- Annette Bening, actriz estadounidense.

1959.- Rupert Everett, actor británico.

1956.- La Toya Jackson, cantante estadounidense.

1958.- Annette Bening, actriz estadounidense.

1965.- Emilio Sánchez Vicario, tenista español.

1989.- Aura Garrido, actriz española.

DEFUNCIONES

1857.- Agustina de Aragón, heroína española de la guerra de la independencia contra los franceses.

1942.- John Barrymore, actor estadounidense.

1958.- Juan Ramón Jiménez, escritor español y Premio Nobel de Literatura en 1956.

1982.- Romy Schneider, actriz de cine austriaca.

2010.- Dennis Hopper, actor estadounidense.

2017.- Konstantinos Mitsotakis, político griego.

- Manuel Antonio Noriega, dictador panameño.

2023.- Lluis Llongueras, peluquero español.

- Thomas Buergenthal, juez estadounidense, uno de los fundadores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2025.- Alf Clausen, compositor estadounidense creador de la banda sonora de 'Los Simpson'