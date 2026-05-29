¿Estará despejado el cielo el día del eclipse? La Aemet analiza datos de más de una década

Un joven se coloca unas gafas para disfrutar de un eclipse de sol total, en una fotografía de archivo. EFE/TANNEN MAURY.

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El 12 de agosto se producirá un eclipse total de sol y, aunque es muy pronto para saber si las nubes permitirán observarlo bien, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de publicar un mapa que permite identificar las regiones de España donde en los últimos dieciséis años el cielo ha estado mayormente libre de nubes.

"Es importante tener claro que este estudio no es una previsión meteorológica de lo que ocurrirá el 12 de agosto, sino una estimación de qué zonas suelen tener mejor visibilidad por nubosidad en esos días y horas de agosto", advierte la autoridad meteorológica en su blog, con los datos del análisis estadístico.

La primera conclusión es clara: la franja cantábrica aparece como la zona de mayor frecuencia de nubosidad, especialmente en el litoral norte de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, donde el porcentaje de tener cielos despejados cae en la horquilla del 30-50 %. Esto encaja con el comportamiento habitual del verano en esta región.

Por el contrario, aunque está fuera de la franja de totalidad del eclipse, la mitad sur peninsular es la de mayor frecuencia de cielos despejados.

Por otro lado, el interior peninsular muestra una situación intermedia. Gran parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha y el valle del Ebro muestran frecuencias de entre el 50 y el 70 % de que el cielo esté poco nuboso o despejado. Son zonas donde el tiempo veraniego suele ser relativamente estable, pero donde pueden aparecer nubes de evolución durante la tarde.

El resultado del estudio fue una estadística sobre la frecuencia de que el cielo esté poco nuboso o despejado, para esas fechas, en las distintas zonas de España.

Las conclusiones del estudio proporcionan una información valiosa con respecto a la posible visibilidad del eclipse en las distintas regiones de España, pero no predice qué ocurrirá ese día en concreto, insiste la Aemet.

El próximo 12 de agosto, al atardecer, podrá verse desde España el primer eclipse total de sol en más de un siglo. Su franja de totalidad cruzará la península ibérica de oeste a este, y pasará por numerosas capitales de provincia, como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma.

¿Las nubes nos dejarán verlo?

No pueden hacerse previsiones meteorológicas a tan largo plazo, asegura la Aemet; "hasta unos pocos días antes no podremos saber qué tiempo se espera" para entonces.

Sin embargo, sí se puede analizar la nubosidad en España en los últimos años "para hacernos una idea de las condiciones y saber qué zonas estadísticamente presentan menos nubes en esas fechas".

En este contexto, la Agencia Estatal de Meteorología ha llevado a cabo un estudio que ha consistido en obtener la frecuencia con la que el cielo ha estado poco nuboso o despejado en las distintas regiones de España.

Así, si una zona ha tenido cielos despejados en esas fechas y en el intervalo horario del eclipse durante la mayor parte de los últimos años, sería razonable pensar que también tendrá más opciones de disfrutar del eclipse en buenas condiciones, según explica la autoridad meteorológica.

La base principal del estudio fue el conjunto de datos conocido como ERA5, desarrollado por el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo.

Lo que proporcionan estos datos esencialmente es una reconstrucción del tiempo (la nubosidad, en este caso concreto) que ha habido en el pasado a partir de observaciones reales: estaciones meteorológicas, barcos, aviones, globos sonda...

Con toda esta información, junto con el uso de complejos modelos matemáticos, se puede recrear qué condiciones atmosféricas había en cada momento del pasado sobre todo el planeta.

Esto permite disponer de datos homogéneos y continuos para toda España a lo largo de los últimos años y en concreto en los días 11 a 13 de agosto, de 17:00 a 20:00 horas UTC.

"Estas reconstrucciones, aunque tremendamente útiles, no son perfectas y tienen una determinada incertidumbre", advierte la Aemet.

La complejidad atmosférica de las nubes

"Las nubes, en concreto, son uno de los fenómenos atmosféricos más complejos de representar correctamente. Es en este punto donde entra la segunda pieza clave del estudio: las observaciones desde satélites meteorológicos".

Para corregir los posibles errores sistemáticos de ERA5 se utilizó la información de la nubosidad estimada por satélite, la cual se deriva del producto Cloud Mask (CMA), del SAF de Nowcasting.

El estudio comparó la nubosidad de ERA5 con la estimada por satélite durante un periodo de años común, lo cual permitió identificar los errores típicos del modelo en las distintas zonas de España.

Una vez conocidos estos errores, se aplicó la corrección al conjunto histórico de datos de ERA5 comprendido entre 2010 y 2025, para los días del 11 al 13 de agosto de 17:00 a 20:00 horas UTC, que corresponden con el periodo horario en el que tendrá lugar el eclipse.