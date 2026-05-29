La cita que miles de españoles buscan antes del 30 de junio (y no es en el médico)

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El calendario fiscal marca una fecha clave que millones de contribuyentes tienen señalada en rojo. A partir del 29 de mayo, se activa un mecanismo que muchos esperan con ansiedad: la posibilidad de solicitar cita previa para acudir físicamente a las oficinas de la Agencia Tributaria. Una opción que, pese al avance imparable de la digitalización, sigue siendo la preferida por un amplio sector de la población española.

La razón es simple pero contundente: el asesoramiento directo genera confianza y despeja dudas que, a través de una pantalla, pueden parecer insalvables. Especialmente para aquellos contribuyentes cuyas situaciones fiscales presentan particularidades o complejidades que escapan del borrador automático.

La campaña de la Renta 2025 ha entrado en su recta más intensa. Mientras los canales telefónico y online llevan semanas operativos, la atención presencial arranca el 1 de junio y se prolongará exactamente un mes. El 30 de junio marca el cierre definitivo del plazo para presentar la declaración, lo que convierte este período en una carrera contrarreloj para quienes necesitan ese apoyo cara a cara.

El procedimiento para conseguir tu cita

Solicitar la cita previa no es complicado, pero requiere anticipación. El sistema de reservas se abre el 29 de mayo, y la experiencia de años anteriores demuestra que las primeras fechas disponibles se agotan con rapidez sorprendente. Los contribuyentes pueden gestionar su solicitud a través de la página web de la Agencia Tributaria, donde encontrarán un apartado específico habilitado para este fin.

También existe la posibilidad de solicitar la cita telefónicamente, llamando al número habitual de información de Hacienda. Sin embargo, la vía digital suele ser más rápida y permite visualizar en tiempo real las franjas horarias disponibles en cada oficina. Es fundamental tener a mano el número de DNI o NIE, así como el número de referencia que aparece en los datos fiscales del año anterior.

Una vez confirmada la cita, llega el turno de la preparación documental. Este paso resulta crucial para aprovechar al máximo el tiempo con el técnico de Hacienda y evitar tener que solicitar una segunda cita por documentación incompleta, algo especialmente problemático cuando las agendas están saturadas.

Documentación imprescindible para la cita presencial

El contribuyente debe acudir a su cita con el DNI o NIE en vigor, sin excepciones. Además, es necesario llevar el número de referencia o, en su defecto, el certificado digital o Cl@ve PIN para acceder a los datos fiscales. Este requisito permite al funcionario acceder al borrador y a toda la información que la Agencia Tributaria ya tiene registrada.

Los documentos sobre rendimientos del trabajo son esenciales: todos los certificados de retenciones expedidos por los empleadores a lo largo del ejercicio fiscal 2024. Si ha habido cambios de empresa o períodos de desempleo, cada uno de esos organismos o empresas debe haber proporcionado su certificado correspondiente. También se requieren los certificados de pensiones, en caso de percibirlas.

Para quienes hayan obtenido rendimientos del capital mobiliario, como intereses bancarios o dividendos, las entidades financieras proporcionan certificados específicos que deben incluirse en la documentación. Lo mismo ocurre con las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de bienes o derechos.

Si se han realizado inversiones en vivienda habitual, reformas, o se tienen alquileres activos, la documentación se amplía considerablemente. Escrituras, recibos de pagos a cuenta, facturas de reformas y contratos de arrendamiento con sus justificantes de ingresos deben formar parte del dosier que se presente en la oficina.

Por qué España sigue prefiriendo el trato personal

A pesar de que la Agencia Tributaria ha invertido recursos significativos en mejorar sus plataformas digitales, la atención presencial mantiene una demanda sólida. Los datos de campañas anteriores reflejan que cerca de tres millones de contribuyentes optaron por acudir físicamente a las oficinas, una cifra que representa aproximadamente el 15% del total de declaraciones presentadas en España.

Las razones son variadas. La brecha digital aún existe, especialmente entre la población de mayor edad. Además, muchas situaciones fiscales complejas requieren interpretación y análisis que, en opinión de los contribuyentes, solo un experto presente puede ofrecer con garantías. Las deducciones autonómicas, los cambios normativos anuales o las particularidades de situaciones familiares específicas generan incertidumbre que se disipa mejor en persona.

Consejos para optimizar la visita a Hacienda

Llegar preparado marca la diferencia. Revisar el borrador con antelación, aunque sea de forma superficial, permite identificar posibles errores o datos que faltan. Anotar las dudas concretas que se quieran resolver ayuda a estructurar mejor la conversación con el técnico y evita olvidar aspectos importantes.

Es recomendable llegar con unos minutos de margen. Las oficinas de la Agencia Tributaria funcionan con horarios estrictos y un retraso puede significar perder la cita y tener que solicitar una nueva, con el riesgo de que las fechas disponibles ya estén muy avanzadas en el calendario.

Finalmente, conviene recordar que la atención presencial solo está disponible entre el 1 y el 30 de junio, un período notablemente más corto que el disponible para las declaraciones online, que comenzaron antes. Por tanto, quien opte por esta modalidad debe actuar con rapidez y planificación desde el mismo 29 de mayo, fecha de apertura del sistema de citas.