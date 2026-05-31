Agotados los 450 dorsales en Sariegos por la salud en Nepal

La carrera solidaria ‘1km1vida’ organizada por la Fundación Vicente Ferrer en Sariegos agotó los 450 dorsales de corredores que apoyaron por segundo año consecutivo un evento deportivo cuya recaudación se destinará a un proyecto de ayuda a las personas cuidadoras que se hacen cargo de familiares enfermos en Nepal. «La Fundación Vicente Ferrer está montando en Nepal un centro de atención a personas cuidadoras y a su salud mental», explica Ángel Montiel, una de las treinta personas voluntarias con las que la fundación cuenta en León y vicepresidente del Club Corazón Corredor, organizador del evento.

La carrera, con dos distancias disponibles de 5 y 10 kilómetros, contó con la participación de usuarios de Aspace, la Once, el proyecto Convivo y Amidown, que no se perdieron tampoco en este año la colaboración con un proyecto que se completará este año con el dinero que se recaude en la carrera que se celebrará en Nepal en otoño, a la que también irán corredores leoneses.

Entre participantes y empresas colaboradoras con la causa, la carrera ha conseguido recaudar 7.000 euros para un evento que mezcla solidaridad con deporte.

El alcalde de Sariegos, Roberto Aller, ya está pensando en la organización de la carrera del próximo año. «Los dos años que la hemos celebrado hemos tenido mucha aceptación. Hemos agotado los dorsales. Tenemos un recorrido por el monte que es muy agradable para recorrer y contamos con la colaboración también d la Pandetrave, que están especializados en recorridos inclusivos con las barras direccionales y sillas adaptadas.