¿Qué ocurrió tal día como hoy, 1 de junio?

Imagen de archivo (Madrid 1980) de la cantante Rocío Jurado junto al peluquero Ruphert. EFE/yv

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Un día como hoy, 1 de junio, nacería la actriz Marilyn Monroe, en 1926, y fallecería la cantante Rocío Jurado, en 2006, mientras que los Beatles lanzaban en 1967 su álbum 'Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band'.

Día Mundial de las madres y los padres.

Día Mundial de la Leche.

1252.- Alfonso X el Sabio es proclamado rey de Castilla y León.

1533.- Fundación de la ciudad de Cartagena de Indias, en la actual Colombia.

1874.- Disolución de la Compañía Británica de las Indias Orientales.

1888.- Se inaugura en Barcelona el primer monumento erigido a Colón en España.

1905.- El diario ABC sale a la calle como periódico diario (antes era semanal).

1920.- Se celebra en Berlín la primera exposición dadaista de la historia.

1921.- Masacre racista de Tulsa (Oklahoma), uno de los peores episodios de violencia racial de EE.UU.

1946.- El dictador rumano Ion Antonescu, aliado de los nazis, es detenido y fusilado en Bucarest como criminal de guerra.

1952.- Se suprimen las cartillas de racionamiento en España.

1967.- Lanzamiento en el Reino Unido del álbum de los Beatles: Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band y al día siguiente en EE.UU.

1973.- Abolida la monarquía y proclamada la república en Grecia.

1980.- Inicia su emisión en EE.UU. la CNN (Cable News Network), canal de televisión fundado por Ted Turner.

1987.- Rashid Karami, primer ministro libanés, muere asesinado al explotar una bomba en el helicóptero en el que viajaba.

1988.- Los presidentes de EE.UU. y la URSS, Ronald Reagan y Mijail Gorbachov, ratifican en Moscú el tratado para la eliminación de los misiles de alcance intermedio.

1998.- Se funda el Banco Central Europeo.

2001.- Magnicidio en Nepal: el príncipe heredero Dipendra asesina a sus padres, el rey Birendra y la reina Aiswarya, y a otros seis miembros de la familia real y después se suicida.

2009.- Fallecen las 228 personas que viajaban en el Airbus A-330 de Air France que se precipitó en el Atlántico cuando volaba de Río de Janeiro a París.

.- General Motors Company se declara en bancarrota, la mayor registrada en la industria de EE.UU. y pasaría a llamarse General Motors Corporation.

2011.- El canadiense Leonard Cohen, Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

2013.- La Coordinadora Gesto por la Paz se disuelve tras 28 años de lucha pacífica contra la banda terrorista ETA.

2015.- El Celler de Can Roca, elegido mejor restaurante del mundo por segunda vez.

2016.- Hugh Herr, creador de prótesis biónicas, es galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

.- Se inaugura en Suiza el túnel de San Gotardo, el más largo del mundo.

2018.- El Congreso español aprueba la moción de censura que hace presidente a Pedro Sánchez (PSOE).

2021.- El papa Francisco incluye el delito de pederastia en el Código de Derecho Canónico.

2022.- Dinamarca aprueba en referéndum unirse a la política de defensa de la UE.

2023.- El París Saint-Germain (PSG) anuncia la salida del club del delantero argentino Leo Messi, tras dos temporadas en la capital francesa.

NACIMIENTOS

1796.- Sadi Carnot, científico francés que estableció las bases fundamentales de la Termodinámica.

1851.- Isaac Peral, inventor español del submarino.

1926.- Marilyn Monroe, actriz estadounidense.

1935.- Norman Foster, arquitecto británico.

1937.- Morgan Freeman, actor norteamericano.

1946.- Brian Cox, actor británico.

1947.- Ron Wood, británico miembro de los Rolling Stones.

1973.- Heidi Klum, modelo alemana.

1979.- Dani Mateo, actor y cómico español.

1996.- Tom Holland, actor británico.

DEFUNCIONES

1943.- Leslie Howard, actor británico.

1997.- Georgos Livanos, armador griego.

1998.- Mary Mistral (María Teresa Ramírez), actriz española de revista musical.

2006.- Rocío Jurado, cantante española.

2008.- Yves Saint-Laurent, diseñador francés.

2011.- Manolo Otero, cantante español.

2015.- Víctor Grifols Lucas, químico y empresario español.

2017.- Fernando Medina, presentador español de información del tiempo.

2019.- José Luis Martín Prieto, periodista español.

.- José Antonio Reyes Calderón, futbolista español.

2020.- Joey Image, baterista estadounidense.

2021.- Amadeo III de Saboya-Aosta, aristócrata italiano.