Acudir al trabajo sin tareas asignadas puede ser un problema legal: así lo explica un abogado laboralista

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cuando pensamos en problemas laborales, la imagen que suele venir a la mente es la de un empleado sobrecargado de responsabilidades, cumpliendo jornadas interminables y lidiando con el estrés derivado del exceso de trabajo. Sin embargo, existe una realidad opuesta que también genera conflictos legales y que permanece en la sombra: la inactividad forzosa en el puesto laboral. Un abogado laboralista ha puesto sobre la mesa una situación que afecta a más trabajadores de los que se podría imaginar en España.

La advertencia es clara y contundente: acudir diariamente al trabajo sin tareas asignadas no es simplemente una situación incómoda o aburrida, sino que puede constituir un problema legal de considerables dimensiones. Esta circunstancia, conocida técnicamente en el ámbito jurídico, representa una vulneración de los derechos del trabajador que puede dar lugar a reclamaciones y demandas contra la empresa.

La cuestión no radica en un día puntual sin actividad o en momentos esporádicos de baja carga laboral, algo que puede ocurrir en cualquier entorno profesional. El problema surge cuando la inactividad se convierte en una pauta sistemática y continuada en el tiempo, transformándose en una forma de maltrato psicológico encubierto que deteriora la dignidad profesional del empleado.

Marco jurídico de la inactividad laboral

En el ordenamiento jurídico español, el contrato de trabajo establece obligaciones recíprocas entre empleador y empleado. Mientras el trabajador se compromete a poner a disposición de la empresa su fuerza laboral y capacidades profesionales, la organización debe proporcionar las condiciones necesarias para que pueda desempeñar sus funciones, incluyendo la asignación efectiva de tareas acordes a su categoría profesional.

Cuando una empresa mantiene a un empleado en situación de inactividad prolongada de manera deliberada o negligente, puede estar incurriendo en lo que los tribunales han denominado como una vulneración del derecho a la ocupación efectiva. Este derecho está reconocido en el Estatuto de los Trabajadores y garantiza que todo profesional pueda ejercer las funciones para las que fue contratado.

La jurisprudencia española ha ido consolidando esta doctrina a lo largo de los últimos años, reconociendo que la falta sistemática de asignación de trabajo puede constituir un incumplimiento contractual grave por parte del empleador. Los tribunales han llegado a considerar esta práctica como una forma de acoso laboral o mobbing, especialmente cuando se produce de manera intencionada.

Consecuencias psicológicas y profesionales

Más allá de las implicaciones legales, la inactividad forzosa genera consecuencias devastadoras en la salud mental y el desarrollo profesional de quienes la padecen. Estudios en el ámbito de la psicología laboral han demostrado que la falta de propósito y actividad en el entorno de trabajo puede resultar tan dañina como el exceso de carga laboral.

Los trabajadores que se enfrentan a jornadas completas sin tareas que realizar experimentan sentimientos de inutilidad, frustración y ansiedad. La situación se agrava cuando observan que sus compañeros sí tienen responsabilidades asignadas, lo que genera una sensación de exclusión y marginalización dentro del equipo.

Profesionalmente, esta circunstancia supone un estancamiento en el desarrollo de competencias y habilidades. Un empleado que permanece inactivo durante meses ve mermadas sus capacidades, pierde actualización en su campo y sufre un deterioro en su currículum que puede afectar negativamente a sus futuras oportunidades laborales.

Procedimiento legal ante la inactividad sistemática

Cuando un trabajador en España se encuentra en esta situación de manera continuada, tiene varias vías legales a su disposición. La primera recomendación de los expertos es documentar exhaustivamente la situación: registrar días, horarios, comunicaciones con superiores y cualquier evidencia que demuestre la falta de asignación de tareas.

El siguiente paso habitualmente consiste en comunicar formalmente la situación a la empresa, preferiblemente por escrito, solicitando que se le asignen funciones acordes a su categoría profesional. Esta comunicación sirve como prueba de que el trabajador ha intentado resolver la situación de manera interna antes de acudir a instancias legales.

Si la empresa no responde adecuadamente, el empleado puede optar por diferentes acciones legales. Una de ellas es la demanda por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, argumentando que la falta de ocupación efectiva altera de manera significativa su relación laboral. Otra opción es solicitar la extinción del contrato con derecho a indemnización, equivalente a la de un despido improcedente.

Situaciones relacionadas con la inactividad laboral

Existen diversas circunstancias en las que puede producirse esta inactividad sistemática en el ámbito laboral. En algunos casos, responde a una estrategia empresarial para forzar la salida voluntaria del trabajador sin tener que afrontar el coste de un despido. Esta práctica, conocida como "despido silencioso", es especialmente frecuente en procesos de reestructuración empresarial.

En otros supuestos, la inactividad surge por desorganización interna, falta de planificación o cambios en la estructura de la empresa que dejan a determinados puestos sin funciones claras. Aunque no haya intencionalidad, las consecuencias legales para la empresa son las mismas.

También se han documentado casos en España donde la inactividad se utiliza como represalia contra trabajadores que han denunciado irregularidades, ejercido derechos sindicales o mantenido conflictos con la dirección. En estos supuestos, la gravedad es aún mayor, ya que se añade un componente de vulneración de derechos fundamentales.