Irma, 'la utópica': «León debería recuperar los palomares urbanos»

Irma Basarte Diez en el interior de un palomar de su libro Palomares Singulares de España.josé benito ruiz / irma basarte

La Rambla de Tarragona luce estos días unas banderolas con la imagen del interior de un palomar de barro. En el estrecho pasillo que divide los nidales, una mujer, cámara en mano, se dispone a retratar un detalle de esta «vivienda» de palomas.

Irma Basarte Diez, «Irma, la utópica», es la protagonista de esta escena que se balancea al aire en la céntrica calle tarraconense. La fotografía anuncia la próxima entrega de los premios de la Fundación Ones Mediterránea en trigésimo segunda edición, en los que la leonesa ha sido reconocida en la modalidad de Bosque Habitado por su implicación en la divulgación de los palomares.

La presidenta de la Asociación de Amigos de los Palomares de León inició en 2010 la ardua tarea de inventariar los palomares de León, al mismo tiempo que restauraba, junto a su compañero de vida, Miguel Pastrana Bermejo, un palomar que habían adquirido en Santas Martas.

El blog La utopía del día a día, que lanzó en aquella época dorada de la blogosfera, fue como tirar una piedra en un lago y empezar a formarse una onda expansiva que sigue creciendo.

Con el entusiasmo de leonesa que hace y deja hacer, completó la relación con más de 1.300 ejemplares localizados en prácticamente todos los rincones de la provincia, de las tierras llanas, donde más abundaban estas construcciones, hasta los pequeños palomares de Cabrera, o los históricos como el que fue propiedad del Monasterio de Carracedo.

Una labor de pico y pala, realizada a base de kilómetros y disparos de cámara, que trascendió fronteras y propició la restauración del antiguo convento, adquirido por el Ayuntamiento de Carracedelo, gracias a la donación de un matrimonio holandés que conoció el utópico empeño.

Irma Basarte fue premiada por la Fundación Prada a Tope por este logro y, mientras el inventario de palomares de León dormía el sueño de los justos en un cajón de la Junta de Castilla y León, ella invirtió el dinero en hacer una exposición con una selección de fotografías que se pudo ver en el Museo de los Pueblos Leoneses de Mansilla de las Mulas.

En la utopía de los palomares todo va encadenado. El fotógrafo José Benito Ruiz vio el trabajo de la leonesa y le propuso un proyecto que aún está rulando. La pareja ha fotografiado los palomares singulares de España, un trabajo que han volcado en dos tomos cuya última presentación se celebró el Toro la semana pasada.

«Es una utopía hecha realidad», asegura Irma Basarte sobre el premio Ones Mediterrania. Es su frase de oro. Para esta leonesa, cada pequeño logro es una utopía cumplida. Tanto empeño pone en el proyecto como disfrute en cada resultado.

La utopía de los palomares ha tenido otra de sus ondas expansivas en el programa de Radio 3 de RNE El Bosque Habitado, motivo por el que la fundación catalana ha decidido otorgarle el premio que lleva el nombre de este espacio que dirige la periodista María José Parejo.

«Participa compartiendo temas relacionados con patrimonio, naturaleza y cultura desde una perspectiva crítica y reflexiva», señala la fundación sobre la labor divulgativa de la 'utópica Irma'. La protección del patrimonio rural, especialmente la preservación e historia de los palomares tradicionales de España, que ella misma ha investigado y difundido, se reconoce entre los méritos para otorgarle el reconocimiento.

Una de sus utopías pendientes es la recuperación de los palomares urbanos. Y por ellos levantará la voz en el Tinglado 1 del Port de Tarragona donde recogerá el premio este viernes 5 de junio. «En la ciudad tenemos manía a las palomas, pero, el problema es que no tenemos los palomares que había», subraya. «Voy a reivindicar los palomares urbanos», asevera. Y también los rurales, para animar a «restaurarlos, cuidarlos y llenarlos de palomas», añade.

El premio Ones Bosque Habitado lo va a disfrutar compartiendo el momento con algunas de las personas que la han acompañado en sus utopías, desde el matrimonio holandés que hizo posible la restauración del palomar de Carracedo del Monasterio hasta la familia francesa que ha convertido un palomar en una casa de turismo rural y que le abrió las puertas a su exposición para hermanarla con los palomares de la región de Beaumont-de-Lomagne.

«Fue emocionante unir los palomares de León con los del sur de Francia», señala al admitir que el proyecto, su utopía, «no termina nunca. Terminará con nosotros", dice medio en broma, medio en serio.

«Cuidar la memoria es cuidar nuestro futuro y es una manera de cambiar el mundo", dirá la utópica Irma al recoger el premio Ones

«Cuidar la memoria es cuidar nuestro futuro y es una manera de cambiar el mundo», es la frase con la que rematará su intervención.

Ella se aplica el cuento. Como buena utópica ya se ha puesto, junto con Miguel, a restaurar su palomar de Santas Martas, a pesar de que, ironías de la vida, no ha logrado la subvención del Instituto Leonés de Cultura para hacer la obra. «Lo vamos a hacer igual», recalca.

Mientras tanto, las banderolas de la Rambla de Tarragona ondean la utopía con Irma Basarte metida hasta el fondo en uno de los palomares que retrató en Palencia para el libro Palomares Singulares de España.