'Los cuatro de Mansilla' vuelven a San Marcos, de donde les sacaron en 1936 para fusilarlos

Miguel Carro Llamazares, José Fuertes Martínez, Fernando Blanco Sandoval y Mariano López López salieron del campo de concentración de San Marcos en una de las sacas nocturnas que condujeron a la muerte, en cunetas, montes o tapias de cementerio a más de un millar de personas entre 1936 y 1941.

Este viernes los restos de quien fue concejal del Ayuntamiento de León, Carro Llamazares, y sus tres compañeros ejecutados clandestinamente en Mansilla de las Mulas volverán a aquel recinto que fue terrible prisión de más de 20.000 personas a causa de la represión franquista. Hasta 7.000 hombres y mujeres llegaron a convivir, hacinados, tirados por el suelo, a un mismo tiempo en el ahora parador nacional.

El Salón Quevedo, que recuerda a otro prisionero ilustre en otro tiempo, es el espacio que el parador ha cedido a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) para realizar el acto de entrega de los cuatro cuerpos de republicanos asesinados en Mansilla de las Mulas que estuvieron detenidos ilegalmente en el campo de concentración de San Marcos.

Será a las 12.00 horas cuando se reciban los restos en un acto en el que participarán familiares de los cuatro hombres víctimas de pistoleros franquistas. Representantes de la asociación que explicarán los trabajos de búsqueda.

Miguel Carro Llamazares tenía 60 años cuando fue fusilado en la madrugada del 18 de diciembre de 1936. Tenía una empresa de marmolería frente al cementerio, era concejal del PSOE y militante de UGT, en cuya representación acudió a congresos del sindicato y del partido.

José Fuertes Martínez era un joven abogado de Trobajo del Camino de 24 años. Militaba en Izquierda Republicana, Fue detenido y encerrado en San Marcos. Sus bienes fueron embargados hasta 1959, tras serle impuesta una multa de 1.000 pesetas.

Fernando Blanco Sandoval tenía 25 años. Era tipógrafo, editor del semanario socialista Iskra y dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en León.

El cuarto de los asesinados aquella noche de diciembre de 1936, Mariano López López, había nacido en Matapozuelos (Valladolid), trabajaba como mozo ferroviario. Simpatizaba con el Frente Popular y tenía 36 años cuando fue detenido ilegalmente y fusilado.

Sus cuerpos fueron enterrados en un rincón del cementerio de Mansilla de las Mulas, por lo que la localización de la fosa fue relativamente sencilla para la ARMH, que realizó la exhumación el verano pasado.

El acto de entrega de los restos que es habitual tras las exhumaciones se convirtió en León en una agria polémica. La ARMH asegura que siguió el conducto oficial y que fue iniciativa del gabinete de la Alcaldía de León ofrecer el salón de de Plenos de la Casa Consistorial para luego dar marcha atrás.

Después de que el Ayuntamiento de León anulara la cesión del salón de plenos alegando que no haía consenso político y que estaban previstas algunas bodas. La oposición, que no era partidaria del acto, afeó al alcalde su decisión y Diez fue reprobado por el jefe provincial del PSOE, Cendón.

La ARMH decidió solicitar un espacio a Paradores, cosa que hizo pública en un comunicado. Finalmente, la empresa pública ha accedido y este martes confirmó la cesión del Salón Quevedo.

Las víctimas: un concejal socialista de León, un joven abogado de Trobajo, un mozo ferroviario y un tipógrafo