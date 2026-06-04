Mallorca se inicia como escondrijo de criminales en la 'darkweb'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha detenido en Calvià (Mallorca) al presunto administrador de 'CrimeNetwork', una plataforma criminal alojada en la conocida como 'darkweb' que ofrecía bienes y servicios ilícitos a miles de usuarios bajo el modelo denominado 'Crime as a Service'.

Según han informado en un comunicado, la investigación se inició en enero de 2023 a raíz de una solicitud de cooperación policial internacional formulada por las autoridades del estado federado alemán de Baden-Württemberg.

El objetivo era localizar a un ciudadano alemán sospechoso de administrar la plataforma 'CrimeNetwork', considerada una de las principales comunidades de comercio ilícito de habla alemana en la 'darkweb'.

Tras diversas gestiones de investigación, los agentes lograron determinar que el sospechoso residía en Mallorca. Durante el desarrollo de la operación, el investigado adoptó importantes medidas de seguridad, incluyendo múltiples cambios de domicilio, con el fin de dificultar su localización y seguimiento.

A pesar de ello, los investigadores consiguieron mantener su control operativo e identificar los dispositivos y comunicaciones utilizados.

La plataforma funcionaba exclusivamente a través de la red TOR y ofrecía un amplio catálogo de actividades ilícitas, entre las que se encontraban la venta de sustancias estupefacientes, documentos falsificados, datos bancarios sustraídos, herramientas y kits de 'phishing', así como accesos ilegales a diferentes servicios digitales.

'CrimeNetwork' era considerada una de las principales plataformas criminales de habla alemana de la 'darkweb' y constituía la sucesora de una plataforma de comercio ilícito del mismo nombre, que fue clausurada el 12 de febrero de 2024 en una operación desarrollada por la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) y la Fiscalía General de Frankfurt.

En el momento de su desarticulación, dicha plataforma contaba con más de 100.000 usuarios registrados. Además, 'CrimeNetwork' operaba mediante un sistema de depósito en garantía o 'escrow', en el que los administradores actuaban como intermediarios de las transacciones realizadas en criptomonedas, percibiendo comisiones por cada operación completada.

Dos registros en Mallorca

Una vez obtenidas las autorizaciones judiciales correspondientes y gracias a la información recabada durante las intervenciones técnicas desarrolladas en el marco de la Orden Europea de Investigación, los agentes llevaron a cabo dos entradas y registros en inmuebles vinculados al investigado en Mallorca.

Durante los registros se intervinieron numerosos dispositivos informáticos y otros efectos de interés para la investigación, además de localizar indicios relevantes que acreditan la presunta participación del detenido en la gestión y administración de la plataforma criminal.

La actuación contó con la participación de miembros de la Policía Nacional, de la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) y de la Policía del estado federado de Baden-Württemberg.

De forma paralela, las autoridades alemanas desarrollaron diversas actuaciones operativas en su territorio, materializadas en tres entradas y registros y la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con la actividad criminal investigada.

Como resultado de la operación conjunta, se bloqueó el servidor que alojaba 'CrimeNetwork', redirigiendo posteriormente el tráfico a una página controlada por las autoridades alemanas en la que se muestra un vídeo explicativo sobre el desarrollo de la operación como medida de concienciación y prevención frente a la ciberdelincuencia.

Tras su detención, el arrestado fue puesto a disposición judicial. Posteriormente, la autoridad judicial competente acordó su ingreso en prisión en el marco del procedimiento de cooperación judicial internacional abierto con Alemania.