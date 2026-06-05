Gadis recicla 9.500 toneladas de cartón, madera y plástico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Gadis dio una nueva vida útil a más de 9.500 toneladas de cartón, plástico y madera en 2025. De esta manera, una parte de las cajas utilizadas en los pedidos a domicilio y compras online están elaboradas con cartón reciclado.

La valorización en la plataforma logística de Betanzos, con el sello «De Residuos a Recursos: Zero A Vertedero», otorgado por Saica Natur, alcanza el 99,5%.

La economía circular y la logística inversa son dos de los pilares de esta política medioambiental. Los camiones que distribuyen el producto a los supermercados aprovechan el viaje de vuelta a las plataformas logísticas centrales de Betanzos y Medina del Campo cargados con materiales para reciclar que gestiona un equipo de más de 40 personas.

Además, Gadis trabaja con 1.000 proveedores locales de alimentación, a los que implica en la estrategia de cuidado del entorno.

En cuanto al plan de eficiencia energética, la empresa continúa implementando medidas en las reformas y aperturas de nuevos supermercados, dotándolos de funcionales sistemas de refrigeración, climatización e iluminación LED, que favorece un consumo hasta un 40% menor con respecto a los tradicionales.

Concienciación social

“Cada pequeño gesto cuenta”, apuntan desde Gadis. Esta es la razón por la que se tiende la mano a clientes para ampliar el alcance de las medidas implementadas por la cadena. En determinados puntos de venta, se les facilita islas de reciclaje para que depositen pilas domésticas y cápsulas de café, integrando a los clientes en este modelo de aprovechamiento de recursos.

Además, desde hace más de 20 años, Gadis siembra la semilla del cambio en la infancia con el programa educativo Alimentes, que aúna conceptos teóricos y prácticos sobre alimentación saludable y consumo responsable; y también lleva a cabo diversos proyectos de concienciación social, como el Bosque Gadis, una iniciativa inclusiva de reforestación con especies autóctonas, en alianza con la asociación Amicos, que atiende a personas con diferentes capacidades.