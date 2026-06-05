Azucena Delife ofrece un taller de Qi Gong y voz en León el sábado

La música, educadora de la voz y exploradora del mundo de la danza y de las artes escénicas, Azucena Delife , ofrece este sábado un taller de Qi Gong y voz en el espacio Monyoga Studio ( República Argentina, 31 · 1º centro).

En este taller-presentación, de 17.30 a 19.00 horas, explorarará la relación entre movimiento, respiración, emociones y voz mediante dinámicas corporales y vocales inspiradas en los cinco elementos de la Medicina Tradicional China. Aportación simbólica de 3 euros.

Qi Gong significa "trabajo con la energía" y nos invita a cultivar una relación consciente con la energía vital que recorre el cuerpo. Movimiento, respiración y atención sostenida se integran en una práctica con sentido y propósito.

Esta disciplina hunde sus raíces en la tradición taoísta y en la comprensión del equilibrio dinámico entre los elementos y los meridianos, los canales por donde fluye la energía vital.

Es una propuesta para personas interesadas en prácticas psicocorporales y creativas. Las inscripciones se realizan en este formulario.

Azucena Delife (María Azucena De la Iglesia Ferreras) está formada y certificada en distintos sistemas de Qi Gong de las escuelas médica, marcial y taoísta, así como en prácticas específicas vinculadas a cada uno de los cinco elementos.

"Mi investigación sobre la voz, el cuerpo y la expresión me ha llevado a explorar en profundidad distintas disciplinas corporales y energéticas", explica.

El Qi Gong ocupa un lugar significativo en el bagaje de la leonesa, "pues en sus enseñanzas he encontrado principios y comprensiones que convergen de forma natural con la investigación que sustenta ArtisVocal®, metodología integrativa de voz y canto que desarrollo desde hace más de dos décadas".

Tanto esta experiencia de presentación como el ciclo anual que facilitará a partir de octubre son fruto de ese recorrido de estudio, investigación y experiencia práctica. Más información en www.artisvocal.com.