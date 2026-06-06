Edificio plaza de Colón, 5

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

Efrén García Fernández, titulado en Madrid en 1950, ingresó en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública en 1953, y entre ese año y 1971 ocupó la Jefatura del Servicio de Valoración Urbana en la Delegación de Hacienda de León, cargo que compatibilizó con la práctica de la profesión liberal. En febrero de 1959 levantó este edificio para la Cooperativa del Magisterio en un buen solar de la Plaza de Colón, cuyas obras dirigió con Avelino García Láiz como aparejador. Proyectó el edificio con estructura de hormigón y un sótano para carboneras y otros servicios comunes, además de locales comerciales como ampliación de los que también dispuso en la planta baja envolviendo el portal con su escalera y ascensor para subir a seis niveles con 12 viviendas alrededor de un patio a fachada para aumentar la superficie de la misma y mejorar la iluminación y ventilación de las estancias interiores… Efrén García, educado en el academicismo de posguerra, seguía en su carrera la típica estrategia de aproximación a la modernidad europea de aquellos años, tratando de recuperar las experiencias del mitificado Movimiento Moderno en su particular camino hacia la entonces anhelada racionalidad constructiva. En su Memoria del Proyecto declaraba que «obligado por la orientación de los locales principales y la desigualdad de los voladizos…», concebía la fachada como una «composición asimétrica, alternando los paños de ladrillo visto con los revocados y pintados de color… además de los antepechos de balcones calados y ciegos». O sea, trataba de satisfacer los requerimientos del encargo con distribuciones eficaces en planta, manifestando al exterior la disposición interior con el típico sistema de planos ajenos a la estructura e interrelacionados entre sí… Edificio próximo a cierto neoplasticismo contenido, no exento de experimentalismo formal, característico de aquel tiempo de transición de una arquitectura todavía inmersa en la tradición, a la anhelada nueva modernidad ¿Qué más se podía pedir?