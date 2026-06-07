Un millón doscientas mil personas acuden a la misa del papa en Cibeles

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un millón doscientas mil personas asisten a la misa del papa en la plaza de Cibeles de Madrid, según los organizadores.

Los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la ministra de Educación, Milagros Tolón; y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han recibido este domingo al papa a su llegada a la misa de Cibeles.

El pontífice ha llegado a la plaza de Cibeles sobre las nueve y media de la mañana, donde ha sido recibido entre gritos de "viva el papa" a bordo del papamóvil, antes de recorrer el Paseo del Prado y rodear la plaza de Neptuno para saludar a la multitud allí congregada.

Ya de vuelta en Cibeles, el papa ha recibido de manos del alcalde, José Luis Martínez Almeida, la Llave de Oro de la ciudad antes de la ceremonia.

Los reyes asisten a esta misa junto a la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Por parte del Gobierno están la ministra de Educación, Milagros Tolón