León y Astorga se vuelcan con la visita del Papa, en fotos

León se vuelca con la visita del papa.DL

Los feligreses de las Diócesis de León y Astorga que acudieron a ver al Papa a Madrid ya están de vuelta y llenos de sastisfacción.

Apabullados por la ingente cantidad de personas que se reunieron en los actos de la vigilia y en la misa del Corpus y digiriendo las emociones y los mensajes de León XIV.

Casi un millar de personas entre los grupos de jóvenes y adultos arroparon al Pontífice en la primera visita que realiza a un país europeo y mayoritariamente católico.

Los leoneses destacan la buena organización de un acto tan multitudinario. Uno de los momentos más emocionantes que vivió el grupo de la parroquia del Mercado fue el sábado por la tarde cuando el Papa "mandó parar la escolta para bendecir a un bebé leonés", explica Manuel Fláker, el párroco.

Sobre los mensajes del Pontífice, el sacerdote apunta la conexión con "la riqueza espiritual de España , profundamente enraizada en la fe católica".

El Papa, señala, "ha usado mucho la imagen de la noche de San Juan de la Cruz", pues "la noche también nos ayuda ver la luz".

Esta figura la citó el sábado en el palacio Real y esta mañana en la eucaristía. Otro detalle que es singular en la visita es "la peculiar celebración del Corpus en España, con una riqueza fantástica de expresiones".

En un día tan señalado como el Corpus Christi, la Diócesis de Astorga desfiló en la procesión con una custodia procedente de su patrimonio sacro. Los astorganos iban identificados con una gorra y un pañuelo azules para dar la bienvenida al Papa.

Las banderas de León se hicieron ver entre el gentío. También el grupo de la Cofradía de Santo Tomás de Canterbury de Puente Castro dejó la impronta leonesa en el encuentro con el Papa.

El Colegio San José Agustinas Misioneras de León también disfrutó del encuentro con el Papa y el contacto con otros grupos de la familia agustiniana. El alumnado de León estuvo alojado en el colegio de Madrid, conviviendo con otros jóvenes agustinianos "en una experiencia de encuentro, fe y comunidad".