¿Qué ocurrió tal día como hoy, 9 de junio?

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Un día 8 de junio, pero de 1867, Francisco José I y Sissi eran coronados reyes de Hungría, y en 1949 se publicaba la novela '1984' de George Orwell, clásico de la literatura que denuncia el totalitarismo. Además, hoy cumple 75 años la cantante británica Bonnie Tyler.

Día Mundial de los Océanos.

Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería.

Día Internacional de los Tumores cerebrales.

1708.- El galeón español San José es hundido por corsarios ingleses cuando se dirigía, cargado con monedas de oro y plata, a Cartagena de Indias.

1867.- Francisco José I y Sissi son coronados reyes de Hungría.

1912.- Carl Laemmle crea la empresa Universal Pictures en Hollywood.

1949.- Se publica la novela '1984' de George Orwell, ficción política en la que critica los totalitarismos.

1953.- La Corte Suprema de EE.UU. Obliga a los restaurantes de Washington a atender clientes negros.

1968.- Es arrestado en Londres James Earl Ray, el asesino de Martin Luther King.

1972.- Nick Ut, fotógrafo de Associated Press, captura la foto de la niña Phan Thị Kim Phúc corriendo desnuda huyendo del napalm lanzado contra su aldea en Vietnam. Premio Pulitzer 1973.

1975.- Lanzada la sonda espacial soviética Venera 9 para estudiar Venus y ofrecería la primera imagen desde la superficie de otro planeta.

1985.- Fundación de Reporteros sin Fronteras en Montpellier (Francia).

1983.- El Tribunal Supremo condena al Estado español a pagar 518 millones de pesetas por el cierre ilegal del diario Madrid.

1992.- Se propone la celebración del Día Mundial de los Océanos coincidiendo con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro. Fue institucionalizado por la ONU a partir de 2009.

2004.- El etíope Kenesisa Bekele bate el récord mundial de 10.000 metros al aire libre con un tiempo de 26:20.31.

2014.- Rafael Nadal gana su noveno Roland Garros.

2016.- El Parlamento Europeo da luz verde a la creación de una comisión de investigación sobre los papeles de Panamá.

2017.- La revista Nature hace público el descubrimiento en Yebel Irhoud (Marruecos) de los restos más antiguos conocidos del Homo Sapiens.

2025.- El tenista español Carlos Alcaraz gana su segundo Roland Garros.

NACIMIENTOS

1671.- Tomaso Albinoni, compositor italiano.

1810.- Robert Schumann, compositor alemán.

1867.- Frank Lloyd Wright, arquitecto estadounidense.

1873.- José Martínez Ruiz, 'Azorín', escritor español.

1895.- Santiago Bernabeú, futbolista y presidente del Real Madrid.

1903.- Marguerite Yourcenar, escritora francesa.

1921.- Mohammed Suharto, militar y político indonesio.

1927.- Guillermo Luca de Tena, periodista, fundador del diario ABC.

1928.- Gustavo Gutiérrez, sacerdote peruano, fundador de la teología de la liberación.

1935.- Iñigo de Oriol e Ybarra, empresario español.

1947.- Manuel Fernández López 'Lito', sindicalista español.

1948.- Hilario Camacho, cantautor español.

1950.- Pedro Miguel Echenique, físico español.

.- Sonia Braga, actriz brasileña.

1951.- Miguel Ángel Moratinos, diplomático español.

.- Bonnie Tyler, cantante británica.

1955.- José Antonio Camacho, futbolista y seleccionador español.

.- Tim Berners-Lee, científico británico, creador de la world wide web (www).

1960.- Mick Hucknall, músico británico.

1962.- Nick Rhodes, músico británico.

1984.- Andrea Albert Pierre Casiraghi, primogénito de la princesa Carolina de Mónaco.

DEFUNCIONES

632.- Mahoma, fundador y profeta del Islam.

1876.- Aurore Dupin, 'George Sand', novelista francesa.

1997.- Luis Bru, físico y académico español.

2003. Héctor Cabrera, cantante venezolano.

2016.- Pedro Costa Musté, productor y director de cine y televisión español.

2017.- Ernesto 'Tito' Puentes, músico cubano.

2018.- Anthony Bourdain, cocinero estadounidense.

.- Eunice Gayson, actriz inglesa y primera chica Bond.

2020.- Bonnie Pointer, cantante estadounidense.

2021.- Francisco Ortiz, tenor español.

.- Édith Moskovic, activista húngara nacionalizada francesa, sobreviviente del Holocausto.

2022.- Julio Jiménez, 'el Relojero de Ávila', ciclista español.

2023.- Ian McGinty, caricaturista estadounidense.

.- Txomin Perurena, ciclista español.

2024.- Mark James, compositor estadounidense, coautor del 'Alwyas on my mind' de Elvis Presley.