El papa apacigua el Congreso y marca gol en el Bernabéu

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Con ese zumbido eléctrico que anuncia que este lunes no toca bronca parlamentaria, sino foto para los libros de Historia, el hemiciclo empezó a llenarse mucho antes de la llegada de León XIV al Congreso.

Los parlamentarios iban tomando asiento con una mezcla de respeto institucional y entusiasmo de fan moderado, móviles en ristre como si aquello fuera la previa de un concierto y no una sesión solemne de las Cortes.

No era un pleno al uso, y se notaba. En los trajes un punto más cuidado, en los saludos más largos de lo habitual, en ese murmullo constante entre expectación y nerviosismo, y sobre todo, en la fiebre de móviles desenvainados.

Nunca antes un papa había hablado ante el Parlamento español y León XIV se ha llevado siete minutos de aplausos de los legisladores y las autoridades presentes con un discurso lleno de alegatos contra la polarización política, el aborto y la eutanasia y a favor la dignidad humana y los migrantes.

León XIVpidió «una renovación moral» y ha invitado a los legisladores a tener «altura de miras», porque «toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse oír».

El pontífice hizo un alegato por la paz en un mundo que «atraviesa una profunda crisis espiritual y cultural» y «que se manifiesta en múltiples formas de violencia, polarización y desconfianza recíproca». «La paz se presenta como una aspiración política y, más aún, como una verdadera exigencia moral», señaló. Ante el «trágico drama migratorio» pidió una respuesta «que mire a las personas» y que sea «coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran», en su discurso en el Congreso de los Diputados. Unas palabras que llegan después de la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y dirigida a más de medio millón de extranjeros. «Que España continúe siendo tierra de encuentro, de cultura, de solidaridad y de esperanza. Y que su vida pública sepa unir siempre la firmeza de las convicciones con la nobleza del diálogo y la grandeza del servicio», añadió. Todo en un histórico discurso en el que previamente se ha dirigido a los parlamentarios para subrayar que «la pluralidad política no debería degenerar en la descalificación permanente del adversario» y que los conflictos pueden resolverse cuando «las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos».

El Papa, que habló durante treinta minutos, recibió una ovación de casi siete y se oyeron varios «Viva el Papa». Pero no todo el mundo salió satisfecho del hemiciclo. Tras la salida del Pontífice llegaron las reacciones.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños,valoró que el Ejecutivo está «alineado» con el discurso del Papa León XIV respecto a la paz y la migración, a su juicio los dos grandes temas de debate en el mundo y muestra respeto ante las diferencias en otros asuntos, como el aborto y la eutanasia.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que comparte de «la A a la Z» el discurso «histórico» que el Papa ha pronunciado en el Congreso de los Diputados, subrayando que ha aludido al «fortalecimiento de las instituciones» y que «no hay instituciones sin convicciones».

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha sumado este lunes a los elogios al discurso del papa en el Congreso y ha asegurado que no ve «ninguna contradicción» entre sus palabras y la posición de su partido ante temas como la inmigración, convencido de que el propio León XIV «distingue perfectamente entre el discurso y la política práctica».

La frase de que «toda vida humana debe ser reconocida desde la concepción al ocaso» levantó las críticas de partidos como Bildu, Junts o Podemos.

Por la tarde, en el estadio Santiago Bernabéu el Papa marcó el gol de la despedida en Madrid ante un auditorio de 70.000 personas. No jugaba el Real Madrid, pero un hombre también vestido de blanco consiguió abarrotar el estadio Santiago Bernabéu y poner en pie a sus gradas en el último acto multitudinario del papa León XIV en Madrid, en un encuentro diocesano lleno de emoción, alegría, cánticos, bailes y mensajes de fe. «¡Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre!", dijo el Papa. "Queridos hermanos, sin apartaros de lo esencial, el hecho de deteneros regularmente con vuestro pueblo para interpretar la vida de los barrios, los cambios culturales, las tensiones sociales y las prácticas eclesiales a la luz del Evangelio enriquecerá y consolará vuestro ministerio. También ayudará a cada uno y a cada comunidad a salir del aislamiento y a experimentar la alegría del Espíritu Santo", ha invitado.

En las calles de Madrid, aunque se acortó el recorrido del papamóvil, más de 200.000 personas despidieron a León XIV.

El estadio se llenó de movimientos religiosos, sacerdotes y agentes pastorales, catequistas, fieles, voluntarios