El Papa brinda «afecto y atención» a víctimas de abusos

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El Papa se ha reunido con seis víctimas de abusos durante una hora en la Nunciatura, las ha escuchado «con afecto y atención» y les ha asegurado «su cercanía y la de toda la comunidad eclesial». Según ha informado la oficina de prensa del Vaticano, León XIV les ha hecho llegar su compromiso «de que las propuestas recibidas sirvan de base para futuros esfuerzos y de que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro». "Esta tarde, 8 de junio, en la Nunciatura Apostólica de Madrid, el papa León XIV se reunió con seis víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia en España, acompañado por personal eclesial comprometido con el apoyo a las víctimas", recoge el comunicado. El Vaticano no ha dado más detalles de quiénes han sido las víctimas recibidas. Durante la conversación, que ha durado casi una hora, «cada una de ellas, basándose en sus propias y dolorosas experiencias personales, ofreció al papa propuestas para que la respuesta de la Iglesia ante estos trágicos casos sea más eficaz». "El papa escuchó con afecto y atención, les aseguró su cercanía y la de toda la comunidad eclesial, y su compromiso de que las propuestas recibidas sirvan de base para futuros esfuerzos y que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente sano, donde las heridas encuentren consuelo y sanación».

La Asociación Infancia Robada ha lamentado que el pontífice se llevará una visión «sesgada» al no haberse reunido con las principales asociaciones de víctimas y supervivientes.