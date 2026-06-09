Aromaterapia con Femenino Coral en el Instituto Juan del Enzina de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La formación Femenino Coral Voces de León, con el impulso del área de Igualdad del Ayuntamiento de la capital, organiza el viernes 12 de junio, a las 20 horas, un taller de aromaterapia dirigido a mujeres, con especial atención al sector juvenil, que se impartirá en el salón de actos del Instituto Juan del Enzina.

La jornada, de acceso gratuito hasta completar el aforo, será impartida por Elena Marcos Suárez, vicepresidenta del coro, experta en aromaterapia y gerente de Ebano Decora, quien guiará el taller de bienestar integral y aromaterapia, integrando cultura, autocuidado y desarrollo personal. La cita se plantea como una invitación abierta a mujeres de todas las edades para crear un espacio intergeneracional inclusivo de bienestar integral.

Femenino Coral Voces de León está integrada por cerca de 70 mujeres, bajo la dirección de Sonia Fernández Delgado, profesora de música del Conservatorio de León. Se trata de una asociación que busca el empoderamiento femenino a través de la cultura y que preside Mercedes Rueda, pianista y organista. Recientemente grabaron en el coro de la Catedral el Ave María atribuido a Giulio Caccini.