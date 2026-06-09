Las venéreas van de festival

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La directora de la División de control de VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis en la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Julia del Amo, presentaron este lunes la nueva campaña de este departamento ministerial sobre prevención de las infecciones de transmisión sexual entre «jóvenes y adolescentes» y con presencia en eventos musicales. «Este año, con la campaña, no queremos quedarnos en un ámbito limitado, sino que queremos mirar un poquito más allá y estamos contactando con festivales y grandes eventos musicales», ha indicado con motivo de su intervención en la «Jornada de Sensibilización y Actualización en materia de Infecciones de Transmisión Sexual» que ha organizado en Madrid el Ministerio de Sanidad.

Del Amo explicó que, con un «formato colorista», el lema de esta acción «es «Las ITS están donde menos te lo esperas. Protégete y disfruta»». «La primera ola va a empezar desde hoy al 21 de junio, con un perfil más dirigido a jóvenes, y tendremos una segunda ola desde el 26 de junio al 5 de julio, con un foco más en el orgullo», señaló. «Estamos facilitando que esta campaña se pueda difundir también en el marco de otros orgullos, y no solo en los orgullos LGTBI, porque las ITS no están afectando solo al colectivo LGTBI, sino a población joven en el entorno de promotores musicales», ha continuado, para añadir que el «objetivo» es informar y sensibilizar «sobre lo que son las ITS».

Por su parte, el jefe de Área de la misma División, Roberto Carro, ha actualizado la «hoja de ruta en ITS 2026-2030» de España, la cual se enmarca en el «Plan Estratégico de Prevención y Control de la Infección por el VIH y las ITS» (2021-2030) y se ha renovado con los últimos datos. Además, ha destacado el «trabajo conjunto con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)» por el que «se han incorporado antibióticos esenciales en el listado de medicamentos estratégicos».

Una de las grandes apuestas para frenar el auge de las infecciones de transmisión sexual (ITS) entre los más jóvenes es dispensar preservativos gratis a los de entre 16 y 22 años en farmacias a partir de 2027, a lo que Sanidad dedicará 9 millones de euros. En 2024, se notificaron 93.000 casos de las cuatro principales ITS: 41.918, de clamidia (+19,6%) y con una tasa de 86,26 por 100.000 habitantes.