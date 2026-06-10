¿Qué ocurrió tal día como hoy, 10 de junio?

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Este 10 de junio de 2026, se celebra el centenario del fallecimiento del arquitecto catalán Antoni Gaudí, cuya obra cumbre, la Sagrada Familia, es visitada cada año por miles de turistas de todo el mundo.

Por otra parte, otro 10 de junio de hace cinco años, era hallado a mil metros de profundidad, en la costa de Tenerife, el cadáver de Olivia, de seis años, desaparecida junto a su hermana Anna y su padre, autor de la muerte de ambas, un caso que conmocionó a toda España.

Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones.

Día Internacional de Alcohólicos Anónimos.

Día Internacional de la Heráldica.

Día Mundial de la Enfermedad de Andrade.

Día Internacional del Modernismo.

Día de Portugal.

1847.- Se publica en España la Ley sobre Propiedad Literaria, desarrollada por una real orden un mes después, preludio del primer Registro de la Propiedad Intelectual.

1907.- Auguste Lumiére presenta en París la fotografía en color.

1935.- William Griffith y Bob Smith en Akron, Ohio (EE.UU.), crean la asociación de Alcohólicos Anónimos, que opera en todo el mundo.

1940.- Segunda Guerra Mundial: Italia entra en guerra como aliada de Alemania.

1951.- España gana su primer título mundial del deporte en equipo, en el campeonato mundial de hockey sobre patines celebrado en Barcelona, al vencer a Portugal por 4-3.

1967.- Termina la Guerra de los Seis Días: Israel se apodera del territorio egipcio situado al este del canal de Suez, derrota al Ejército de Jordania y ocupa la península de Sinaí.

1973.- Argentina celebra por primera vez el Día de la Afirmación de los Derechos argentinos sobre las Malvinas, conmemorando la designación de primer gobernador argentino de las islas, en 1829.

1977.- Se pone a la venta el Apple II, primera serie de computadoras de producción masiva de la compañía.

1987.- España celebra sus primeras elecciones al Parlamento Europeo; el PSOE es el partido más votado, seguido de AP, CDS e IU.

1989.- La tenista Arantxa Sánchez Vicario, de 17 años y 11 meses, gana el torneo Roland Garros y se convierte en la primera española que logra un Grand Slam.

1993.- Abdalá ben Husein, actual rey de Jordania, contrae matrimonio con Rania Al Yasin.

1999.- Termina la guerra de Kosovo después de que la OTAN anuncie el fin de los bombardeos contra Yugoslavia tras 79 días de ataques.

2001.- Hallan en un hotel de Londres el cuerpo sin vida de Leila Pahlavi, hija menor del Sha de Irán y Farah Diba, por suicidio.

2003.- Concepción Dancausa (PP) es elegida presidenta de la Asamblea de Madrid por la ausencia deliberada de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, hecho conocido como 'el tamayazo'.

2005.- Mueren cerca de un centenar de niños en una escuela arrasada por una avalancha de lodo en Heilongjiang (China).

2007.- El tenista Rafael Nadal conquista su tercer título consecutivo de Roland Garros.

.- El británico Lewis Hamilton gana su primera carrera en la Fórmula 1, en el circuito de Gilles Villeneuve, Canadá.

2008.- La UE acuerda ampliar los límites de la jornada laboral de 48 horas semanales hasta un máximo de 65.

2009.- La Universidad Nacional Autónoma de México gana el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

2015.- El escritor cubano Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las Letras.

2018.- La periodista española Soledad Gallego-Díaz, primera mujer en asumir la dirección del periódico El País.

2021.- Hallan a mil metros de profundidad, en la costa de Tenerife, el cadáver de Olivia, de seis años, desaparecida junto a su hermana Anna y su padre, autor de la muerte de ambas.

2025.- El cómic Mafalda sale traducido al inglés tras sesenta años en español.

NACIMIENTOS

1819.- Gustave Courbet, pintor francés.

1921.- Felipe Mountbatten, duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra.

1922.- Judy Garland, cantante y actriz estadounidense.

1925.- James Salter, escritor estadounidense.

1927.- Ladislao Kubala, jugador y entrenador de fútbol español de origen húngaro.

1941.- José Antonio Ardanza, expresidente del Gobierno autónomo vasco.

1951.- Alicia Giménez Bartlett, escritora española.

1953.- Andrés Trapiello, escritor español.

1959.- Carlo Ancelotti, futbolista y entrenador de fútbol.

1964.- Vincent Pépez, actor suizo.

1965.- Elizabeth Hurley, actriz británica.

1971.- Soraya Saénz de Santamaría, política española, exvicepresidenta del gobierno.

1982.- Magdalena de Suecia, hija menor de los reyes de Suecia.

1991.- Pol Espargaró, piloto español de motociclismo.

1993.- Lola Gallardo, futbolista española.

1999.- Ona Batlle, futbolista española.

DEFUNCIONES

1580.- Luis Vaz de Camões, poeta portugués.

1894.- Federico de Madrazo, pintor español.

1926.- Antoni Gaudí, arquitecto español.

1988.- Josep Tarradellas, político español.

2000.- Hafez el Asad, presidente sirio.

2004.- Ray Charles, músico estadounidense.

2008.- Guillermina Martínez Cabrejas, Mariemma, bailarina y coreógrafa española.

2020.- William Hale, cineasta estadounidense.

.- Antonio González Orozco, artista plástico mexicano.

2021.- Tomás Llorens, historiador y crítico de arte español.

2023.- Nuccio Ordine, filósofo y profesor italiano.

2024.- María Cárdenas, dramaturga española.

2025.- José Enrique Serrano, político español.