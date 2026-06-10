La leonesa Jennifer García Carrizo habla de su experiencia en ‘Marte’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La leonesa Jennifer García Carrizo ofrece este jueves 11 de junio una charla en el Instituto Leonés de Cultura para hablar de su experiencia en la misión simulada a Marte. García Carrizo pasó días simulando ser astronauta en la base análoga más grande y antigua del mundo en Utah, en el oeste de Estados Unidos, donde se llevaron a cabo experimentos y proyectos de investigación sobre cómo afecta la permanencia en Marte en las mujeres. En esta charla contará lo que se siente al ponerse un traje de astronauta, la ciencia que se llevó a cabo durante la misión, no como ficción, sino de verdad, con el traje puesto para salir, las comunicaciones, la comida racionada y un equipo con el que compartió un espacio diminuto con otras astronautas que participaron en la misión.

La asistencia a la conferencia es gratuita y tendrá lugar en la sala Región Leonesa del Instituto Leonés de Cultura en la calle Santa Nonia a las 19.30 horas.