A la Luna vestidos de Prada

Publicado por Agencias Miami Creado: Actualizado:

Los astronautas del programa Artemis III de la NASA, que ambiciona llevar de regreso al ser humano a la Luna en 2027, vestirán ropa de Prada especialmente diseñada para estas misiones debajo de sus trajes espaciales, fruto de una colaboración entre la marca italiana y la compañía espacial Axiom Space. «La experiencia de Prada en técnicas de tejido avanzadas, materiales de vanguardia y conceptos de diseño innovadores contribuyó al desarrollo de una prenda de última generación creada mediante sofisticadas técnicas de modelado 3D y diseñada para brindar soporte a los astronautas durante caminatas espaciales de hasta ocho horas», informa en un comunicado la marca de lujo. La prenda cuenta con un sistema de refrigeración líquida que hace circular agua fría a través de una red de tubos para regular la temperatura de los astronautas.

La prenda (d) de ventilación y refrigeración líquida (LCVG), una capa interior diseñada por Prada para los astronautas, que se utilizará debajo del traje espacial (i).EFE/ Axiom Space

La Nasa presentó este martes a los cuatros astronautas que incluye por primera vez a un miembro de la Agencia Espacial Europea (ESA), el italiano Luca Parmitano, que ejercerá como piloto. La tripulación estará formada además por Andre Douglas, ingeniero, Frank Rubio, médico de aviación de origen salvadoreño y Randy Bresnik, excomandante de la Estación Espacial.