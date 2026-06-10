La última trashumancia de Ismael el de Torrestío

Ismael Rodríguez con su gancho de rabadán junto a la pastora mayor de los Montes de Luna de 2024 Marina Pollán y la rabadana Paquita Martínez.ángelopez

La historia de la trashumancia está escrita por los cayados de los pastores entre los puertos leoneses y las dehesas extremeñas. Ismael Rodríguez hizo su primer viaje con las ovejas desde Babia a Extremadura con tan solo nueve años. Su destino se decidió en las cañadas reales, que surcó doce años seguidos.

Durante toda su vida trabajó como pastor, aunque, con el tiempo, la trashumancia se transformó en trasterminancia y los viajes con las ovejas por las cañadas, cordeles y coladas se hicieron más cortos: entre las riberas y páramos leoneses y Torrestío.

Ismael Rodríguez con su esposa al llegar a Peñalba de Cilleros, en un reportaje de 2014.Jesus F.Salvadores

Pastoreó el rebaño de Agustín Suárez y luego el de sus hijos, Agustín y Darío, hasta su jubilación. En Peñalba de Cilleros le esperaba siempre su querida esposa cuando recorría el cordel de Babia. Se conocía el camino como la palma de la mano, como los puertos y la intemperie.

Ismael es trashumante con honores. En 2022 fue distinguido con el Premio Aventura Trashumante por su dedicación y oficio en la primera edición de estos galardones que entrega la fundación Maraton Dog.

En 2024 recibió el cayado y el zurrón de rabadán de los Montes de Luna en la fiesta del Pastor con la científica Marina Pollán, directora del Instituto de Salud Carlos III, como Pastora Mayor.

Ismael falleció a los 75 años el lunes 8 de junio, mes de trashumancia y polvo en los caminos. En la iglesia parroquial de Torrestío fue despedido este martes para emprender el último viaje.