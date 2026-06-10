La DGT cambia las reglas para los mayores de 65: lo que nadie esperaba en el carnet

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico ha dado un giro inesperado en su política hacia los conductores de mayor edad. Con la introducción de nuevas medidas en el proceso de renovación del permiso de conducir, los mayores de 65 años enfrentan cambios significativos que marcarán su relación con la carretera en los próximos años.

Esta decisión llega en un momento en que España cuenta con una población cada vez más envejecida. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 9,2 millones de personas superan los 65 años en nuestro país, y una gran mayoría de ellas mantiene su licencia de conducción activa. El organismo de tráfico ha decidido establecer restricciones específicas aprovechando el trámite obligatorio de renovación del carnet.

Durante años, este colectivo ha permanecido bajo la atenta mirada de la DGT, generando debates sobre seguridad vial y autonomía personal. La paradoja resulta evidente: aunque los conductores seniors protagonizan un número relativamente bajo de accidentes de tráfico, la tasa de mortalidad en siniestros que les involucran presenta cifras considerablemente más elevadas que en otros grupos de edad.

Las nuevas restricciones en detalle

Las modificaciones introducidas por la DGT no suponen una prohibición absoluta, sino limitaciones específicas según criterios médicos y de capacidad evaluados durante el proceso de renovación. Estas restricciones pueden incluir limitaciones horarias, prohibición de circular por determinados tipos de vías o restricciones relacionadas con las condiciones meteorológicas adversas.

El sistema funciona mediante una evaluación personalizada en los centros de reconocimiento médico autorizados. Los profesionales sanitarios determinan, en función del estado de salud del conductor, qué limitaciones deben reflejarse en el nuevo permiso. Estas anotaciones quedarán registradas en el propio carnet de conducir mediante códigos específicos que las fuerzas de seguridad podrán verificar.

Entre las restricciones más comunes se encuentra la prohibición de conducir en horario nocturno, especialmente relevante considerando que la capacidad visual disminuye con la edad y la conducción nocturna requiere una agudeza visual óptima. También pueden establecerse límites de distancia o la obligatoriedad de utilizar vehículos con transmisión automática.

Contexto de la medida en España

La implementación de estas restricciones no resulta arbitraria. España se enfrenta a un envejecimiento progresivo de su población, con proyecciones que indican que en 2050 uno de cada tres españoles superará los 65 años. Este cambio demográfico obliga a las autoridades a replantear políticas en múltiples ámbitos, incluida la seguridad vial.

Los datos de siniestralidad muestran que los conductores mayores de 65 años protagonizaron en 2023 aproximadamente el 16% de los accidentes mortales registrados en carreteras españolas, a pesar de representar un porcentaje menor del total de desplazamientos. La vulnerabilidad física asociada a la edad explica en gran medida por qué accidentes de menor gravedad resultan fatales para este grupo poblacional.

Organizaciones de mayores han manifestado preocupación por estas medidas, argumentando que podrían limitar la autonomía y movilidad de un colectivo que en muchas zonas rurales depende exclusivamente del vehículo privado para mantener su independencia y realizar actividades cotidianas.

Debate sobre seguridad y autonomía personal

La polémica generada por estas restricciones pone sobre la mesa un dilema complejo: equilibrar la seguridad vial con el derecho a la movilidad personal. Expertos en geriatría señalan que la capacidad de conducir no depende exclusivamente de la edad, sino de factores individuales como el estado de salud, la medicación, las capacidades cognitivas y la experiencia al volante.

Países de nuestro entorno europeo han adoptado enfoques diversos. En algunos casos, como Alemania o Reino Unido, no existen limitaciones específicas por edad, mientras que en otros, como Italia o Portugal, los periodos de renovación se acortan significativamente a partir de determinadas edades, similar al modelo español.

La DGT defiende que estas medidas buscan proteger tanto a los conductores seniors como al resto de usuarios de las vías. El objetivo declarado consiste en adaptar las condiciones de conducción a las capacidades reales de cada persona, en lugar de aplicar prohibiciones generalizadas por edad.

Preguntas frecuentes sobre las restricciones

Muchos conductores mayores de 65 años se preguntan cómo les afectarán concretamente estas medidas. La respuesta varía según cada caso individual, ya que las evaluaciones médicas determinan las restricciones específicas basándose en criterios objetivos de salud y capacidad funcional.

Los carnets ya expedidos no se ven afectados hasta su próxima renovación. Es durante este trámite cuando se aplicarán los nuevos criterios evaluativos que podrían resultar en la inclusión de limitaciones. La frecuencia de renovación para mayores de 65 años en España se mantiene en cinco años, un plazo que permite un seguimiento razonable de la evolución de las capacidades del conductor.