Jennifer García Carrizo: "La ciencia no debería ser una práctica solo de unos pocos"

La leonesa Jennifer García Carrizo comparte hoy en una charla en el Instituto Leonés de Cultura a las 19.30 horas su experiencia en la misión simulada a Marte, un programa científico en el que se embarcó. Anoche participó en el programa El Filandón, de la 8 León donde explicó su experiencia durante quince días en el desierto de Utah con la expedición científica Hypatia II, formada solo por mujeres. El conocimiento científico adquirido en la Mars Desart Researche Statios durante ese viaje se ha traducido en la publicación del libro Misión Marte, editado por GeoPlaneta.

Colaboración con el Diario de León

Una conexión con la Tierra. Durante los quince días de expedición simulada a Marte, Jennifer García Carrizo envió diariamente una crónica para compartir con los lectores del Diario de León, su día a día en la misión. «Era una comunicación que me ayudaba a conectar con la Tierra y compartir mi día a día».

Una comunicadora en el espacio

Transferencia de conocimiento. Profesora e investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos, García Carrizo es doctora Internacional en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. «Quería hacer comunicación científica y sostenibilidad. Me interesa esa transferencia del conocimiento a la sociedad. El espacio es un lugar ideal para investigar el aprovechamiento de los recursos y los desechos son recursos. Fue una experiencia que ayudó a reconciliarme mi interés por viajar al espacio».

Una experiencia que cambia la vida

«Aprendía no dar importancia a las cosas». Controlar el consumo y reutilizar el agua, aprovechar los recursos disponibles, el aislamiento que desconecta con el ajetreo de la vida diaria, convivir con otras científicas, compartir y colaborar son experiencias de vida que dejan huella. «El cambio más importante que me traje de esa experiencia fue no darle importancia a las cosas o no darles más importancia de la que tienen, tanto en las relaciones sociales como en el trabajo en equipo».

Referentes femeninos

"Sólo el 7% de las astronautas ha salido fuera de una nave en el espacio». El objetivo de la expedición Hypatia II es la investigación y la visibilización de las mujeres científicas. «Sólo el 7% de las mujeres que van en las naves salen al exterior y eso queremos cambiarlo porque es importante crear referentes y no sólo con el género, también con las distintas disciplinas de las personas que participan en las misiones y con las generaciones. No hay una edad límite para ir al espacio».

Preparación previa

Una organización rigurosa previa. La expedición simulada a Marte está rigurosamente preparada, una organización previa que anticipa cualquier posible contratiempo. «No se puede perder ni un minuto. Estamos aisladas en una base de investigación con quince días perfectamente organizados, como quién prepara la comida y quién se ducha cada día. Yo quería utilizar prendas sostenibles y eso lleva tiempo en busca de financiación, preparación física y psicológica porque estás encerrada con otras seis personas sin ver a nadie más».

Preparación psicológica

«Hay que pre-ocuparse antes». La preparación mental es lo que más cuesta. Me preocupaba no tener conexión con el exterior, no saber qué estaba pasando fuera. Estás 24 horas al día investigando, te aislas y apagas el mundo virtual para solo centrarte en la investigación. Llegas a perder la noción del tiempo por completo. En una semana te olvidas de cómo era tu vida en la Tierra y uno de los problemas es ese, la desconexión total con la Tierra».

Reflector poliédrico

Una compleja instalación. «De lo que más orgullosa estoy de la misión es de la instalación del reflector triédico. La Agencia Espacial Europea financió el proyecto de calibración de satélites. Durante las actividades extravehiculares fuera de la MDRS, la tripulación de Hypatia II instaló este calibrador de satélites y no era fácil, con el traje espacial y con guantes como los de la nieve. El proyecto también incluía un tour virtual por la base para realizar videos relacionados con la sostenibilidad».

Cuidar la Tierra

«Es complejo vivir en Marte». Conocer la gravedad de Marte y su radiación ayuda a conocer el origen de la Tierra. «Es muy complejo vivir en Marte, tenemos que concienciarnos de que hay que cuidar la Tierra porque a lo mejor no hay otro planeta en el que podamos vivir».

Leoneses y leonesas en el espacio

Sara, Pablo, Laura, Jennifer....Leoneses y leonesas que apuesta por el espacio. «Algo pasa con León a la que tanta gente le gusta el espacio. La educación es clave. Es importante que al alumnado le parezca interesante la ciencia, que no tengan miedo al error ni al fracaso. De los errores se aprende. La ciencia no debería ser cosa de unos pocos».