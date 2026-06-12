Por las enfermedades raras en Quintana de Rueda

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Aderle (Asociación de Enfermedades Raras de León) en colaboración con el Ayuntamiento de Valdepolo y la Guardia Civil, organizará este sábado 13 de junio un acto de visibilización en Quintana de Rueda, concretamente en la zona del pabellón deportivo,

con el objetivo de dar a conocer la labor de la asociación y sensibilizar a la población sobre las enfermedades raras. La jornada comenzará con una breve charla informativa en la que se presentará la actividad de Aderle y se abordará la importancia de la concienciación social sobre las enfermedades raras. Posteriormente, la Guardia Civil llevará a cabo una exhibición de medios y recursos, mostrando parte de su labor y equipamiento.

Se celebrará la denominada Ruta de la Cebra II, una marcha participativa abierta a toda la ciudadanía, así como una marcha adaptada para personas con movilidad reducida.