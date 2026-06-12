Lengua de signos en el Parque de Quevedo

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Con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, que se celebra el 14 de junio, la Asociación ASFAS, con la colaboración del Ayuntamiento de León, organiza un acto conmemorativo en el Kiosko del Parque de Quevedo (León) a las 12:00horas. El evento será presentado por María López, representante de ASFAS, y contará con la lectura de un manifiesto en defensa de la igualdad comunicativa y la visibilización de la lengua de signos como herramienta esencial para la inclusión social. La jornada incluirá un cuentacuentos inclusivo, en el que la autora Patricia Álvarez y la mediadora comunicativa y poeta Lidia Fos darán voz a un cuento infantil sobre el abuso sexual infantil, interpretado en lengua de signos por Rebeca Gutiérrez, ILSE y profesora del Colegio Sierra Pambley, junto con las alumnas Sara Noriega y Cristina Carrera, del Ciclo de FP de Grado Superior de Mediación Comunicativa.

Esta actividad busca sensibilizar sobre la importancia de que los niños no tengan barreras comunicativas. La celebración también rinde homenaje a la historia de la lengua de signos española, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI con figuras pioneras como Pedro Ponce de León, considerado el primer educador de personas sordas, y Juan Pablo de Bonet,