¿Qué ocurrió tal día como hoy, 15 de junio?

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Un 15 de junio de hace 25 años, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España intervenía la agencia de valores Gescartera; hace 30 años fallecía la legendaria cantante de jazz estadounidense Ella Fitzgerald, y este 15 de junio habría cumplido 80 años el cantante Demis Roussos.

Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

Día Global del Viento.

Día Internacional de la Mujer en la Minería.

1502.- Colón descubre la isla Martinica durante su cuarto y último viaje a América.

1667.- El médico francés Jean-Baptiste Denys realiza la primera transfusión de sangre en un ser humano.

1752.- El científico estadounidense Benjamin Franklin demuestra que el rayo es electricidad e inventaría el pararrayos.

1785.- François de Rozier, pionero en elevarse en un globo aerostático en 1873, se convierte en la primera víctima de accidente aéreo cuando intentaba atravesar el Canal de la Mancha.

1869.- Las Cortes eligen al general Serrano regente de España.

1904.- Mueren 1.021 personas al incendiarse en la bahía de Nueva York el barco de pasajeros 'General Slocum'.

1920.- Por primera vez una artista se hace oír en Europa a través de la radio: la cantante Nelia Melba, que actuaba en Londres, fue escuchada en París.

1924.- Se publica '20 poemas de amor y una canción desesperada' del chileno Pablo Neruda.

1945.- La actriz Judy Garland se casa con el director Vincente Minnelli, con quien tuvo a su hija Liza.

1954.- Se funda en Basilea, Suiza, la UEFA (Unión des Associations Européennes de Football).

1960.- Estreno en Estados Unidos de 'El Apartamento', película dirigida por Billy Wilder.

1969.- Se hunde el techo de un restaurante del complejo 'Los Ángeles de San Rafael' (Segovia), falleciendo 58 personas y resultando heridas más de 150 personas.

1977.- Unión de Centro Democrático (UCD), con Adolfo Suárez, gana las primeras elecciones legislativas democráticas en España desde la II República.

1978.- El rey Hussein de Jordania contrae matrimonio (cuarta vez) con la estadounidense de origen oriental Elizabeth Halaby, que pasaría a llamarse Noor.

1986.- El lingüista y antropólogo Julio Caro Baroja pronuncia su discurso de ingreso en la Real Academia Española.

1993.- Juan Pablo II consagra la madrileña catedral de la Almudena, primer templo español al que un papa confiere personalmente tal preeminencia.

1995.- El futbolista Emilio Butragueño se despide en el estadio Santiago Bernabéu como jugador del Real Madrid en un partido homenaje ante la Roma.

2002.- El Congreso de Estados Unidos aprueba un documento en el que reconoce al italiano Antonio Meucci como el inventor del teléfono y no el estadounidense Alexander Graham Bell.

2004.- Emilia Casas es elegida presidenta del Tribunal Constitucional de España, primera mujer en ocupar ese cargo.

.- La empresa de software de seguridad Kaspersky detecta el primer 'malware' (virus) para teléfonos móviles, bautizado como 'Cabir'.

2005.- La escritora brasileña Nélida Piñón, primera autora en lengua portuguesa en obtener el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

2010.- El Gobierno británico declara inocentes a los 14 civiles muertos a balazos en 1972 por soldados británicos en el 'Bloody Sunday' ('Domingo sangriento'), en Londonderry (Irlanda del Norte).

2013.- La cantante Adele es condecorada como Miembro de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.

2021.- El Consejo Superior Deportes (CSD) español aprueba la profesionalización del fútbol de Primera División Femenina.

NACIMIENTOS

1594.- Nicolás Poussin, pintor francés.

1843.- Edward Grieg, compositor noruego.

1914.- Yuri Andropov, exjefe de Estado soviético.

1920.- Alberto Sordi, actor italiano.

1943.- Johnny Halliday, cantante y actor francés.

1946.- Demis Roussos, cantante griego.

1949.- María Teresa Fernández de la Vega, política española.

1953.- Xi Jinping, político chino.

1955.- Beatriz Pecker, periodista española.

1963.- Helen Hunt, actriz estadounidense.

.- Blanca Portillo, actriz española.

1964.- Courteney Cox, actriz estadounidense.

.- Michael Laudrup, futbolista danés.

1973.- Carlos Jean, productor y músico español.

1980.- Almudena Cid, gimnasta española.

1993.- Carolina Marín, jugadora española de badminton.

1999.- Peso Pluma, cantante mexicano.

2003.- Pablo Barrios, futbolista español.

DEFUNCIONES

1844.- Thomas Campbell, poeta escocés.

1901.- Luis Pellicer, pintor y dibujante español.

1991.- Arthur Lewis, economista británico.

1993.- James Hunt, automovilista británico, campeón del mundo de fórmula 1.

1995.- John Atanasoff, matemático y físico estadounidense, inventor del primer ordenador.

1996.- Ella Fitzgerald, cantante estadounidense de jazz.

2003.- René Touzet, pianista y compositor cubano.

2009.- Fernando Delgado, actor español.

2016.- Lois Duncan, escritora estadounidense.

2019.- Franco Zeffirelli, cineasta italiano.

2021.- Gustavo Villapalos, catedrático y político español.

2023.- María del Carmen Martínez, ventrílocua española conocida como 'Mari Carmen y sus muñecos'.

.- Glenda Jackson, actriz y expolítica laborista británica.