¿Qué ocurrió tal día como hoy, 15 de junio?
En 1996 muere Ella Fitzgerald, cantante estadounidense de jazz
Un 15 de junio de hace 25 años, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España intervenía la agencia de valores Gescartera; hace 30 años fallecía la legendaria cantante de jazz estadounidense Ella Fitzgerald, y este 15 de junio habría cumplido 80 años el cantante Demis Roussos.
Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
Día Global del Viento.
Día Internacional de la Mujer en la Minería.
1502.- Colón descubre la isla Martinica durante su cuarto y último viaje a América.
1667.- El médico francés Jean-Baptiste Denys realiza la primera transfusión de sangre en un ser humano.
1752.- El científico estadounidense Benjamin Franklin demuestra que el rayo es electricidad e inventaría el pararrayos.
1785.- François de Rozier, pionero en elevarse en un globo aerostático en 1873, se convierte en la primera víctima de accidente aéreo cuando intentaba atravesar el Canal de la Mancha.
1869.- Las Cortes eligen al general Serrano regente de España.
1904.- Mueren 1.021 personas al incendiarse en la bahía de Nueva York el barco de pasajeros 'General Slocum'.
1920.- Por primera vez una artista se hace oír en Europa a través de la radio: la cantante Nelia Melba, que actuaba en Londres, fue escuchada en París.
1924.- Se publica '20 poemas de amor y una canción desesperada' del chileno Pablo Neruda.
1945.- La actriz Judy Garland se casa con el director Vincente Minnelli, con quien tuvo a su hija Liza.
1954.- Se funda en Basilea, Suiza, la UEFA (Unión des Associations Européennes de Football).
1960.- Estreno en Estados Unidos de 'El Apartamento', película dirigida por Billy Wilder.
1969.- Se hunde el techo de un restaurante del complejo 'Los Ángeles de San Rafael' (Segovia), falleciendo 58 personas y resultando heridas más de 150 personas.
1977.- Unión de Centro Democrático (UCD), con Adolfo Suárez, gana las primeras elecciones legislativas democráticas en España desde la II República.
1978.- El rey Hussein de Jordania contrae matrimonio (cuarta vez) con la estadounidense de origen oriental Elizabeth Halaby, que pasaría a llamarse Noor.
1986.- El lingüista y antropólogo Julio Caro Baroja pronuncia su discurso de ingreso en la Real Academia Española.
1993.- Juan Pablo II consagra la madrileña catedral de la Almudena, primer templo español al que un papa confiere personalmente tal preeminencia.
1995.- El futbolista Emilio Butragueño se despide en el estadio Santiago Bernabéu como jugador del Real Madrid en un partido homenaje ante la Roma.
2002.- El Congreso de Estados Unidos aprueba un documento en el que reconoce al italiano Antonio Meucci como el inventor del teléfono y no el estadounidense Alexander Graham Bell.
2004.- Emilia Casas es elegida presidenta del Tribunal Constitucional de España, primera mujer en ocupar ese cargo.
.- La empresa de software de seguridad Kaspersky detecta el primer 'malware' (virus) para teléfonos móviles, bautizado como 'Cabir'.
2005.- La escritora brasileña Nélida Piñón, primera autora en lengua portuguesa en obtener el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.
2010.- El Gobierno británico declara inocentes a los 14 civiles muertos a balazos en 1972 por soldados británicos en el 'Bloody Sunday' ('Domingo sangriento'), en Londonderry (Irlanda del Norte).
2013.- La cantante Adele es condecorada como Miembro de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.
2021.- El Consejo Superior Deportes (CSD) español aprueba la profesionalización del fútbol de Primera División Femenina.
NACIMIENTOS
1594.- Nicolás Poussin, pintor francés.
1843.- Edward Grieg, compositor noruego.
1914.- Yuri Andropov, exjefe de Estado soviético.
1920.- Alberto Sordi, actor italiano.
1943.- Johnny Halliday, cantante y actor francés.
1946.- Demis Roussos, cantante griego.
1949.- María Teresa Fernández de la Vega, política española.
1953.- Xi Jinping, político chino.
1955.- Beatriz Pecker, periodista española.
1963.- Helen Hunt, actriz estadounidense.
.- Blanca Portillo, actriz española.
1964.- Courteney Cox, actriz estadounidense.
.- Michael Laudrup, futbolista danés.
1973.- Carlos Jean, productor y músico español.
1980.- Almudena Cid, gimnasta española.
1993.- Carolina Marín, jugadora española de badminton.
1999.- Peso Pluma, cantante mexicano.
2003.- Pablo Barrios, futbolista español.
DEFUNCIONES
1844.- Thomas Campbell, poeta escocés.
1901.- Luis Pellicer, pintor y dibujante español.
1991.- Arthur Lewis, economista británico.
1993.- James Hunt, automovilista británico, campeón del mundo de fórmula 1.
1995.- John Atanasoff, matemático y físico estadounidense, inventor del primer ordenador.
1996.- Ella Fitzgerald, cantante estadounidense de jazz.
2003.- René Touzet, pianista y compositor cubano.
2009.- Fernando Delgado, actor español.
2016.- Lois Duncan, escritora estadounidense.
2019.- Franco Zeffirelli, cineasta italiano.
2021.- Gustavo Villapalos, catedrático y político español.
2023.- María del Carmen Martínez, ventrílocua española conocida como 'Mari Carmen y sus muñecos'.
.- Glenda Jackson, actriz y expolítica laborista británica.