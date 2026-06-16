¿Qué ocurrió tal día como hoy, 16 de junio?

Jordi Hurtado, presentador del concurso cultural de La 2 'Saber y ganar'.

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El 16 de junio de 1911, hace 115 años, nacía el grupo informático International Business Machine, conocido como IBM; y hace cincuenta años, en 1976, se produjo la masacre de Soweto (Sudáfrica), cuando decenas de estudiantes negros fueron asesinados en la represión policial por negarse a aprender 'afrikkaans', la lengua de los blancos que ostentaban el poder.

Día Mundial de la Tapa.

Día Mundial de las Tortugas Marinas.

Día Internacional de las Remesas Familiares.

Día Internacional del Niño Africano.

Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica.

Día Internacional de la Biotecnología.

1779.- España le declara la guerra a Gran Bretaña y comienza el sitio de Gibraltar.

1802.- La isla de Menorca es devuelta a España por Gran Bretaña por el Tratado de Amiens.

1867.- Se publica el primer número del Diario de Cádiz, decano de la prensa andaluza.

1900.- El pueblo cubano vota la primera Constitución del país.

1903.- Fundación de la compañía Ford Motor Company en Detroit (EE.UU.).

.- Se registra oficialmente la marca Pepsi-Cola.

1911.- Nace el grupo informático International Business Machine, conocido como IBM.

1950.- Inaugurado el estadio Maracaná de Río de Janeiro para el Mundial de fútbol masculino de Brasil.

.- Pío XII concede la aprobación definitiva del Opus Dei.

1960.- Estreno en Nueva York de 'Psicosis', película de Alfred Hitchcock, protagonizada por Anthony Perkins y Janet Leigh.

1963.- La astronauta rusa Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer que realiza un viaje espacial, del 16 al 19 de junio.

.- Concha de Plata en San Sebastián para el cineasta y dibujante español Manuel Summers por su primera película, 'Del rosa al amarillo'.

1975.- Primer examen de Selectividad en España, que sustituye a las denominadas 'reválidas'.

1976.- Masacre de Soweto (Sudáfrica): decenas de estudiantes negros son asesinados en la represión policial por negarse a aprender 'afrikkaans', la lengua de los blancos que ostentaban el poder, lo que dio lugar a unas protestas en las que murieron cerca de 700 personas en las siguientes semanas.

1978.- Estreno en Estados Unidos de la película 'Grease', protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John.

1983.- Yuri Andropov, elegido jefe del Estado soviético.

1996.- El escritor español Antonio Muñoz Molina ingresa en la Real Academia Española (RAE).

1999.- Pedro Duque y otros tres astronautas, John Glenn, Chiaki Mukai y Valeri Poliakov, se hacen con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

2002.- Canonizado el padre Pío e Pietrelcina.

2011.- Se reabre al público la Torre de Pisa tras veinte años de trabajos para su estabilización.

2012.- La opositora birmana Suu Kyi recoge el Nobel de la Paz otorgado en 1991.

2019.- Apagón histórico originado en Argentina y que afectó por completo a Uruguay y Paraguay.

2020.- Carlos Sainz gana el Premio Princesa de los Deportes.

NACIMIENTOS

1303.- Giovanni Boccaccio, escritor italiano, autor del 'Decamerón'.

1890.- Stan Laurel, 'el flaco' de 'El Gordo y el Falco', actor británico.

1917.- Katharine Graham, periodista estadounidense, editora de The Wahington Post.

1920.- José López Portillo, presidente de México.

1927.- Nicolás Redondo Urbieta, secretario general de UGT.

1934.- William Forsyth Sharpe, economista estadounidense, Premio Nobel 1990.

1937.- Erich Segal, escritor estadounidense.

.- Simeón II de Bulgaria.

1940.- César Pérez de Tudela, alpinista español.

1942.- Giacomo Agostini, italiano, campeón del mundo de motociclismo.

1947.- Fernando Ónega, periodista español.

1948.- Leopoldo María Panero, escritor español.

1950.- Emilio José, cantante español.

1957.- Jordi Hurtado, periodista y presentador español.

1958.- Nicolás Redondo Terreros, político español.

1983.- Verónica Echegui, actriz española.

1985.- Joël Dicker, escritor suizo.

DEFUNCIONES

1959.- George Reeves, actor estadounidense.

1977.- Werner von Braun, ingeniero aeroespacial alemán.

1979.- Nicholas Ray, cineasta estadounidense.

1986.- Luisa Sala, actriz española.

1990.- Eva Turner, cantante lírica británica.

2000.- Princesa Nagako, esposa del emperador Hirohito de Japón.

2012.- Giuseppe Bertolucci, cineasta y guionista italiano.

2017.- John G. Avildsen, cineasta estadounidense, Óscar por 'Rocky'.

.- Helmut Kohl, político alemán.

2020.- Edén Pastora, 'Comandante Cero', guerrillero nicaragüense.

2021.- Janet Malcolm, periodista estadounidense.

2022.- Ivonne Haza, soprano dominicana.

2023.- Gino Máder, ciclista suizo.

2025.- Manolo Zarzo, actor español.