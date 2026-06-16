Cambian los lugares oficiales donde mejor se verá el eclipse del 12 de agosto en León: pueblos y horarios

Destriana de la Valduerna es uno de los siete elegidos en la provincia.INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Centro de Coordinación Operativa Integrado mantuvo este martes una nueva reunión en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León para avanzar en la planificación y coordinación de las medidas de seguridad previstas con motivo de la observación del eclipse solar total del 12 de agosto en los puntos de observación recomendados de la provincia.

Concretamente, los lugares de observación recomendados en León son la capital, San Andrés del Rabanedo, Ponferrada, Destriana, Garrafe de Torío -Valderilla y San Feliz-, Noceda del Bierzo, Astorga -Santa Catalina- y Sabero.

Desde el Cecopi pusieron de relieve en la importancia de seguir una serie de recomendaciones de autoprotección para disfrutar de este fenómeno astronómico con seguridad. Así, debido a que la semana del 12 de agosto coincide con el periodo de mayor riesgo estadístico de incendios forestales, aconsejaron elegir espacios abiertos y despejados para la observación, evitando zonas arboladas y los espacios integrados en la Red de Áreas Naturales Protegidas. De igual forma, recomendaron planificar los desplazamientos con antelación y tener en cuenta la posible afluencia masiva de personas, especialmente en los trayectos de regreso.

El eclipse debe observarse únicamente con protección ocular homologada, ya que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar daños oculares graves e irreversibles. Para evitarlo, se deberá comprobar que las gafas utilizadas cuentan con la certificación ISO 12312-2 y el marcado CE. Asimismo, no deberán utilizarse telescopios, prismáticos, cámaras fotográficas u otros dispositivos ópticos sin filtros solares certificados específicamente para ello.

Para resolver cualquier duda y facilitar información actualizada a la ciudadanía, la Junta de Castilla y León ha habilitado el portal específico jcyl.es/eclipse, donde pueden consultarse recomendaciones sanitarias, culturales, de movilidad y de protección visual relacionadas con el acontecimiento.

Así se verá el eclipse el 12 de agosto en los ocho lugares oficiales de toda la provincia de León: