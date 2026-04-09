Listado completo de los pueblos y horarios donde mejor se verá el eclipse solar que hará 'noche' en León el 12 de agosto

La provincia de León ya ha sido elegida por
la Agencia Espacial Europea como el mejor punto para ver el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026. La provincia se prepara para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año, que ya ha provocado incluso la especulación inmobiliaria con alquileres de terrazas por precios astronómicos. El eclipse solar total que cruzará España en agosto ofrecerá en la provincia leonesa un espectáculo único, con variaciones significativas según la localización exacta del observador, según ha detallado el Instituto Geográfico Nacional. Cada uno de los municipios leoneses experimentará el fenómeno con horarios ligeramente distintos, determinados por su posición geográfica, un trabajo exhaustivo que el mencionado instituto ya ha elaborado municipio a municipio.
El fenómeno astronómico se desarrollará durante la tarde-noche del día señalado, comenzando su fase parcial poco después de las 19:30 horas en la mayoría de los casos. La diferencia temporal entre el municipio que primero verá el inicio del eclipse y el último apenas supera los dos minutos, evidenciando la
relativa proximidad geográfica de todos los puntos de la provincia.
Las localidades situadas en la zona más oriental de León, como Valderas, iniciarán la observación del eclipse a las 19:33:36, mientras que los municipios del área occidental y montañosa, caso de Oseja de Sajambre o Posada de Valdeón, comenzarán a percibirlo aproximadamente a las 19:31:45. Esta diferencia de casi dos minutos se debe a la
progresión de la sombra lunar sobre la superficie terrestre.
La fase de totalidad, el momento más espectacular cuando la Luna cubre completamente el Sol, también presenta variaciones temporales. Los municipios del noreste leonés, como Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón, alcanzarán el inicio de la totalidad hacia las 20:27:15, mientras que localidades del sur como Castrocontrigo o San Esteban de Nogales lo experimentarán cerca de las 20:29:16.
El punto de máxima visibilidad, cuando el eclipse alcanza su momento culminante, ocurrirá aproximadamente un minuto después del inicio de la totalidad en cada localidad. Durante estos instantes,
la oscuridad será prácticamente completa y se podrán observar fenómenos asociados como la corona solar, las prominencias y posiblemente planetas y estrellas brillantes en pleno día.
A continuación se presenta un listado completo sobre cómo evolucionará la visibilidad del eclipse en cada uno de los 211 municipios de la provincia de León y los horarios de cada fase.
Acebedo
Algadefe
Alija del Infantado
Almanza
La Antigua
Ardón
Arganza
Astorga
Balboa
La Bañeza
Barjas
Los Barrios de Luna
Bembibre
Benavides
Benuza
Bercianos del Páramo
Bercianos del Real Camino
Berlanga del Bierzo
Boca de Huérgano
Boñar
Borrenes
Brazuelo
El Burgo Ranero
Burón
Bustillo del Páramo
Cabañas Raras
Cabreros del Río
Cabrillanes
Cacabelos
Calzada del Coto
Campazas
Campo de Villavidel
Camponaraya
Valle de Ancares (Candín)
Cármenes
Carracedelo
Carrizo
Carrocera
Carucedo
Castilfalé
Castrillo de Cabrera
Castrillo de la Valduerna
Castrocalbón
Castrocontrigo
Castropodame
Castrotierra de Valmadrigal
Cea
Cebanico
Cebrones del Río
Cimanes de la Vega
Cimanes del Tejar
Cistierna
Congosto
Corbillos de los Oteros
Corullón
Crémenes
Cuadros
Cubillas de los Oteros
Cubillas de Rueda
Cubillos del Sil
Chozas de Abajo
Destriana
Encinedo
La Ercina
Escobar de Campos
Fabero
Folgoso de la Ribera
Fresno de la Vega
Fuentes de Carbajal
Garrafe de Torío
Gordaliza del Pino
Gordoncillo
Gradefes
Grajal de Campos
Gusendos de los Oteros
Hospital de Órbigo
Igüeña
Izagre
Joarilla de las Matas
Laguna Dalga
Laguna de Negrillos
León
Lucillo
Luyego de Somoza
Llamas de la Ribera
Magaz de Cepeda
Mansilla de las Mulas
Mansilla Mayor
Maraña
Matadeón de los Oteros
Matallana de Torío
Matanza
Molinaseca
Murias de Paredes
Noceda del Bierzo
Oencia
Las Omañas
Onzonilla
Oseja de Sajambre
Pajares de los Oteros
Palacios de la Valduerna
Palacios del Sil
Páramo del Sil
Peranzanes
Pobladura de Pelayo García
La Pola de Gordón
Ponferrada
Posada de Valdeón
Pozuelo del Páramo
Prado de la Guzpeña
Priaranza del Bierzo
Prioro
Puebla de Lillo
Puente de Domingo Flórez
Quintana de Castillo
Quintana del Marco
Quintana y Congosto
Regueras de Arriba
Reyero
Riaño
Riego de la Vega
Riello
Rioseco de Tapia
La Robla
Roperuelos del Páramo
Sabero
Sahagún
San Andrián del Valle
San Andrés del Rabanedo
Sancedo
San Cristóbal de la Polantera
San Emiliano
San Esteban de Nogales
San Justo de la Vega
San Millán de los Caballeros
San Pedro Bercianos
Santa Colomba de Curueño
Santa Colomba de Somoza
Santa Cristina de Valmadrigal
Santa Elena de Jamuz
Santa María de la Isla
Santa María del Monte de Cea
Santa María del Páramo
Santa María de Ordás
Santa Marina del Rey
Santas Martas
Santiago Millas
Santovenia de la Valdoncina
Sariegos
Sena de Luna
Sobrado
Soto de la Vega
Soto y Amío
Toral de los Guzmanes
Toreno
Torre del Bierzo
Trabadelo
Truchas
Turcia
Urdiales del Páramo
Valdefresno
Valdefuentes del Páramo
Valdelugueros
Valdemora
Valdepiélago
Valdepolo
Valderas
Valderrey
Valderrueda
Valdesamario
Val de San Lorenzo
Valdevimbre
Valencia de Don Juan
Valverde de la Virgen
Valverde-Enrique
Vallecillo
La Vecilla
Vegacervera
Vega de Espinareda
Vega de Infanzones
Vega de Valcarce
Vegaquemada
Vegas del Condado
Villablino
Villabraz
Villadangos del Páramo
Toral de los Vados
Villademor de la Vega
Villafranca del Bierzo
Villagatón
Villamandos
Villamañán
Villamartín de Don Sancho
Villamejil
Villamol
Villamontán de la Valduerna
Villamoratiel de las Matas
Villanueva de las Manzanas
Villaobispo de Otero
Villaquejida
Villaquilambre
Villarejo de Órbigo
Villares de Órbigo
Villasabariego
Villaselán
Villaturiel
Villazala
Villazanzo de Valderaduey
Zotes del Páramo
Villamanín
Villaornate y Castro