la Once da formación digital a 1.100 personas en Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Once ha formado a más de 1.100 personas con discapacidad en competencias digitales básicas en Castilla y León a través del proyecto Esenciales, una iniciativa desarrollada en el marco del programa Por Talento Digital y con el apoyo de Red.es a través de la iniciativa Generación D.

La cifra «supera ampliamente» el objetivo inicial marcado para la comunidad autónoma, que contemplaba la formación de 592 personas hasta junio de 2026, por lo que se consolida el impacto de un programa que ha contribuido a reducir la brecha digital y mejorar la empleabilidad de las personas participantes, señalan desde la Fundación a través de un comunicación.

El programa acerca la formación digital a personas con discapacidad, para contribuir a reducir la brecha digital y facilitar «una mayor autonomía en ámbitos cotidianos como la comunicación, gestión de trámites, acceso a servicios digitales o la búsqueda de empleo».