Estas son las provincias del norte peninsular que experimentarán en dos días un contraste climático sin precedentes y de máximos históricos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La península ibérica se prepara para vivir días de contrastes meteorológicos extremos que marcarán el inicio del verano de 2024. Mientras gran parte del territorio español registrará cifras térmicas propias del mes de agosto, algunas zonas del norte, incluida la provincia leonesa, experimentarán un fenómeno particular: la combinación de calor sofocante con episodios tormentosos de considerable intensidad.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén Del Campo, ha lanzado una advertencia clara a través de los canales oficiales de comunicación. Las condiciones atmosféricas de los próximos días reunirán las características necesarias para catalogar este episodio como la primera ola de calor oficial de la temporada estival, atendiendo a criterios de intensidad, duración geográfica y persistencia temporal del fenómeno.

Este miércoles marca el punto de inflexión, con un ascenso térmico generalizado que afectará prácticamente a toda la geografía peninsular. Los valores superarán el umbral de los 35 grados centígrados en amplias regiones del nordeste, la Meseta Norte, el área central y toda la mitad meridional de España, alcanzando incluso la isla de Mallorca en el archipiélago balear.

Geografía del calor extremo

Las zonas del Valle del Guadalquivir y del Ebro experimentarán las temperaturas más elevadas del episodio inicial, rebasando la barrera de los 38 grados centígrados. Estas cifras representan valores significativamente superiores a las medias históricas para fechas equivalentes, situándose entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual en esta época del año.

Sin embargo, el panorama meteorológico no será homogéneo. Mientras el mercurio asciende vertiginosamente en la mayor parte del territorio, determinadas áreas del norte y oeste peninsular vivirán episodios de inestabilidad atmosférica. Galicia, Castilla y León, la cordillera Cantábrica, puntos de Extremadura, el sistema Ibérico y los Pirineos serán escenario de tormentas acompañadas de granizo y rachas de viento de considerable intensidad.

León en el ojo del huracán meteorológico

La provincia leonesa se encuentra en una situación particularmente singular dentro de este episodio climático. Su posición geográfica, entre la Meseta Norte y la cordillera Cantábrica, la convierte en territorio de confluencia entre dos fenómenos meteorológicos aparentemente contradictorios: el calor extremo propio de las masas de aire cálido procedentes del sur y la inestabilidad característica de las zonas montañosas del norte peninsular.

Durante el jueves y viernes, las condiciones se mantendrán similares a las del miércoles. Se esperan tormentas localmente fuertes durante las horas vespertinas en las áreas de la Meseta Norte, la cordillera Cantábrica, el sistema Ibérico y los Pirineos, sin que se produzcan grandes variaciones en los registros térmicos. Esta combinación de calor y tormentas generará situaciones de riesgo que requerirán precaución especial por parte de la población.

El fin de semana intensifica el episodio

A partir del sábado, el episodio de calor alcanzará su punto álgido. Los pronósticos indican una nueva escalada térmica que afectará tanto a las temperaturas diurnas como nocturnas, configurando un escenario de calor persistente las 24 horas del día. En amplias zonas del país no se descenderá del umbral de los 20 grados centígrados durante la noche, generando las denominadas noches tropicales.

Las regiones del nordeste peninsular, el centro y la mitad sur de España superarán la barrera psicológica de los 40 grados centígrados, mientras que las Islas Baleares también experimentarán un calor intenso. Esta situación térmica extrema se extenderá geográficamente de manera casi generalizada, afectando a millones de personas en todo el territorio nacional.

Pese al predominio del tiempo seco y estable asociado a estas condiciones de calor extremo, la Meseta Norte y las zonas montañosas continuarán registrando episodios tormentosos vespertinos. Estas tormentas vendrán acompañadas de fenómenos adversos como granizo y rachas de viento muy intensas, que podrían generar situaciones de peligro localizado.

Implicaciones y recomendaciones para la población

Este primer episodio de calor extremo del verano plantea diversos desafíos para la población y las autoridades. Las temperaturas nocturnas elevadas impiden la recuperación fisiológica del organismo, aumentando los riesgos para grupos vulnerables como personas mayores, niños pequeños y personas con patologías crónicas. Los servicios de emergencia y sanitarios se preparan para un posible incremento de incidencias relacionadas con el calor.

En el archipiélago canario, la situación meteorológica seguirá un patrón diferenciado. El régimen de vientos alisios dominará durante toda la semana, generando intervalos nubosos en las vertientes norte de las islas y cielos más despejados en las zonas meridionales. Las temperaturas se mantendrán en valores suaves y agradables, alejadas de los extremos que afectarán a la península.

Perspectiva climática del episodio

La llegada temprana de esta primera ola de calor podría ser indicativa de las tendencias climáticas que marcarán el verano de 2024 en España. Los expertos meteorológicos señalan que la frecuencia e intensidad de estos episodios se ha incrementado en las últimas décadas, siguiendo patrones coherentes con los escenarios de cambio climático proyectados para la región mediterránea.

La combinación de calor extremo y episodios tormentosos localizados representa un patrón cada vez más frecuente en la península ibérica, caracterizado por la convivencia de fenómenos meteorológicos aparentemente contrapuestos pero que responden a dinámicas atmosféricas complejas derivadas del calentamiento global y las alteraciones en los patrones de circulación atmosférica a escala continental.