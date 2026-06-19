De Prioro al mundo

El Museo Etnográfico y de la Trashumancia de Prioro ya tiene su entrada en Wikipedia. La asociación Wikimedia España, que dirige el leonés Rubén Ojeda, aterrizó este jueves en uno de los pueblos que más pastores ha dado a la trashumancia, junto con su vecino Tejerina, para documentar la tradición rural y mejorar la información que este repositorio informativo de libre acceso ofrece al mundo.

De la mano de Raquel Prado, oriunda del pueblo y activista de Las Hijuelas y Cultura Comunal, y con el apoyo del ayuntamiento, han reunido a pastores como Paco Morgado, defensoras de las cañadas como Marity González, de Pastores sin Fronteras, y a los creadores de la Fiesta de la Trashumancia, Felipa Prado y Antonio, que hace cuatro décadas se propusieron que las ovejas se hicieran presentes en una tradición inolvidable.

En la segunda planta del Museo Etnográfico y de la Trashumancia de Prioro.WIKIMEDIA ESPAÑA

«Cuando falleció Suso Garzón me di cuenta de que no tenía artículo en Wikipedia y me puse a hacerlo», explica Mentxu Ramilo Araujo, que lleva en la sangre la tradición pastoril extremeña. «Soy de Valencia de Alcántara y mi padre fue pastor», apunta.

Se propuso mejorar la información sobre la trashumancia y una vez en el terreno han decidido ampliar su misión a la documentación de hórreos y el Museo Etnográfico y de la Trashumancia que, gracias a la ingente labor testimonial que tiene en su segunda planta, ha sido el primer artículo en salir del horno. «Queremos cerrar la brecha de contenido y acercar la Wikipedia a estos territorios», al igual que buscan mejorar la información de los barrios en las ciudades, precisa Ramilo.

El equipo de Wikimedia España ha explicado al alumnado del CRA de Puente Almuhey, que reúne a tres escuelas abiertas en Almanza, Puente Almuhey y Prioro, por qué Wikipedia es una fuente fiable de contenidos abiertos y acceso gratuito.

Con los jóvenes que participaron en el artículo del Museo de Prioro.WIKIMEDIA ESPAÑA

Wikimedia España quiere incentivar a través de talleres la creación de un grupo local que contribuya a cerrar esa brecha que aún tiene el medio rural en la Wikipedia. «Es importante que la información esté recogida y referenciada por personas», subraya. La enciclopedia de internet cumple 25 años de «un trabajo humano» en este año, con la inteligencia artificial posicionada por delante en todas las búsquedas que se hacen en internet. Su lema es que»lo que no está en Wikipedia no existe, porque la IA no lo aprende y te contesta con otra fuente que puede no ser fiable», comenta Ojeda.