Dos alumnas de Cocina de Astorga ganan la final de Celichef 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Fatou Sane y Clara Carreño, alumnas del IES Asturica Augusta de Astorga, ganaron la final de Celichef 2026 en Valladolid. El concurso, organizado por la Asociación Celíaca de Castilla y León (Acecale) celebró el pasado 17 de junio edición Especial Escuelas, un certamen gastronómico dirigido al alumnado de centros y programas formativos vinculados a la hostelería, la cocina, la panadería y la gastronomía.

La final tuvo lugar en la Escuela Internacional de Cocina de la Cámara de Valladolid, donde doce alumnos y alumnas, procedentes de seis centros de Castilla y León, elaboraron un menú completo sin gluten compuesto por entrante, plato principal y postre.

Tras la valoración del jurado, el principal reconocimiento de las mejores Celichef 2026 fue para la propuesta de las alumnas astorganas con un entrante de Pasta rellena de trucha con salsa americana de cangrejo y coco; solomillo Wellington con pan de hamburguesa y hojaldre de chocolate relleno de ganache de miel con cobertura de chocolate y helado de miel.

El Jurado compuesto por Marc Segarra, chef del restaurante Refectorio de Abadía Retuerta, Álvaro Hinojal, chef de Alquimia, Miguel Ángel de la Cruz, chef del restaurante La Botica. Junto a ellos participarán también César García, gerente de Acecale y Rodrigo Herrero, gerente y propietario de los establecimientos HacheQú y Román 1924, destacaron de la propuesta ganadora la creatividad, técnica, sabor, presentación, integración de ingredientes, seguridad en la elaboración y el equilibrio del menú.