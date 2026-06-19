Las jornadas gastronómicas de los Arroces por San Juan vuelven a El Corte Inglés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cafetería de El Corte Inglés de León recupera desde este viernes, 19 de junio, y hasta el próximo 5 de julio, sus tradicionales Jornadas Gastronómicas de los Arroces, una cita que se celebró entre los años 2006 y 2019 coincidiendo con las fiestas patronales de San Juan y San Pedro, y que ahora se recupera.

Durante 14 años, reconocidos maestros arroceros de Valencia, Alicante, Denia, Alcoy, Castellón y otras localidades levantinas trasladaban por unos días sus fogones hasta León para participar en esta clásica cita gastronómica, un evento que acabó por posicionar al Restaurante de El Corte Inglés como un referente para degustar distintas variedades de arroces en León.

Aunque desde el año 2020 ya no se celebraban oficialmente estas jornadas, son muchos los leoneses que siguen acercándose a degustar un arroz en El Corte Inglés, una demanda que se incrementa cuando llega el mes de junio y las fiestas de San Juan y San Pedro. Por este motivo se ha recuperado esta cita gastronómica.

Las Jornadas Gastronómicas de los Arroces ofrecen desde este viernes 19 de junio y hasta el 5 de julio propuestas de arroces especiales para la celebración, dos secos y dos caldosos, como el arroz de pato y habitas, el de boletus y foie, una propuesta marinera de arroz con chipirones, langostino y gambón o un arroz de lomo de vaca madurada.