La Escuela de Arte de León exhibe textiles artísticos en una jornada de puertas abiertas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León organiza el primer desfile de Arte Textil bajo el lema 'León te vamos a tocar la fibra'. Alumnado y personas que han obtenido el grado de Arte Textil en este centro oficial presentan sus creaciones a las 12.00 horas de este viernes. El evento, abierto al público y con espíritu Bau Haus, es una forma de abrir a la ciudad y a futuros alumnos y alumnas un espacio público para impulsar el textil y llevarlo al mercado.