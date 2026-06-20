Aprender a mirar el sol en El Albéitar

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El teatro El Albéitar de la Universidad de León (ULE) acogió la primera de las actividades de la Jornada Astronómica incluida en el programa «Preparando el Eclipse», con la charla titulada «Cuando el día se haga noche: el eclipse solar», impartida por el profesor de la ULE y miembro de la Asociación Leonesa de Astronomía, Saúl Blanco Lanza.

Al término de la conferencia, los asistentes han tenido ocasión de participar en una interesante actividad denominada «Descubre el sol», que se ha desarrollado en los Jardines de El Albéitar, transformado en un observatorio solar, con telescopios filtrados, proyecciones y gafas certificadas, que han hecho las delicias de los participantes.

La jornada continuó por la tarde en el IES Padre Isla, con una conferencia que impartida por Jesús Gonzalo de Grado, profesor del área de Ingeniería Aeroespacial de la ULE, que habló sobre ‘Cómo ver el Sol de cerca’, dedicada a la tecnología que permite estudiar nuestra estrella.