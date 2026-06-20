'Voces de mujeres que unen León' en la iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva

Concierto de Femenino Coral en el Teatro San Francisco por el Día Internacional del Migrante.ramiro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este sábado 20 de junio, a las 19.30 horas, la Iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva acoge el concierto Voces de Mujeres que unen León, Amor y Fantasía 2026, una propuesta musical y emocional protagonizada por FemeninoCoral Voces de León.

«Es un proyecto que trasciende lo artístico para convertirse en una experiencia de participación social, bienestar emocional y visibilización de las mujeres a través del canto coral y la profesionalización de la mujeres en el mundo de la cultura y el arte », señala su directora Sonia Fernández Delgado.

El proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de León, el Ministerio de Cultura y el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación de León y la colaboración de la Iglesia de Renueva.

Bajo el subtítulo Amor y Fantasía, el concierto propone un viaje sonoro cargado de sensibilidad, belleza y emoción compartida.

"Nuestro público no asiste únicamente como oyente, sino como parte activa de la experiencia", apunta.

La música se convierte así en un lenguaje común que une voces, miradas y emociones, reforzando el valor del arte como herramienta de cohesión social.

Más de 70 mujeres participan en este proyecto coral de voces femeninas liderado por la asociación FemeninoCoral Voces de León, que preside Mercedes Rueda, también pianista y organista de la agrupación.