León se suma al Orgullo 2026 con un acto conmemorativo y una manifestación el 27 de junio

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

León vuelve a mostrar que es una ciudad abierta y tolerante con la celebración del Orgullo 2026 que va a desarrollar sus actos centrales este sábado 27 de junio cuando se ha programado un acto conmemorativo en la plaza Santo Martino y una manifestación que saldrá de ese mismo punto. Actividades que organiza el colectivo León con Orgullo con el apoyo del Ayuntamiento de León.

A las 18:00 horas será el acto conmemorativo que se celebra bajo el eslogan elegido para este año que es '¡Basta de sexilio! Derechos LGTBIAQ+ en todos los pueblos'. Será en la plaza Santo Martino. Además, desde ese mismo punto, saldrá una manifestación que recorrerá distintas calles del centro de la ciudad para reivindicar la tolerancia y rechazar cualquier tipo de discriminación. Para terminar la jornada se ha programado una fiesta nocturna LGTBIAQ+ en el Gran Café.

Otras actividades

Además, el jueves 25 de junio, a partir de las 18:00 horas, se instalará una mesa informativa en la plaza Santo Domingo para que todo aquel que quiera acercase pueda hacerlo. Por la tarde, a las 20:15 horas, se presentará el libro 'Eva y Mar' en la Librería Elektra Cómics ubicada en calle Comandante Zorita, 4.

Propuestas que se completan con las que también se han celebrado esta semana pasada y que han incluido conciertos, una fiesta queer, charlas y coloquios.