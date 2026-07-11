El abogado que desvela el secreto del teletrabajo veraniego: ¿puedes ser despedido?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sol aprieta, las playas se llenan y la tentación de cambiar el escritorio por una tumbona con vistas al mar se vuelve irresistible para muchos teletrabajadores en España. Sin embargo, lo que parece un idílico escenario de conciliación laboral y personal, esconde una trampa legal que podría tener consecuencias inesperadas. Un reconocido abogado laboralista ha encendido las alarmas, advirtiendo sobre los riesgos de tomarse demasiadas libertades con la ubicación de trabajo durante los meses estivales.

La modalidad del teletrabajo, que se consolidó de forma masiva a partir de marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19, ha transformado el panorama laboral español. Aunque sus bases se sentaron en el Estatuto de los Trabajadores ya en 2012, fue la crisis sanitaria la que impulsó su adopción generalizada. Hoy, es habitual que millones de empleados en España combinen la oficina con jornadas remotas, buscando maximizar la conciliación familiar, evitar los desplazamientos diarios y reducir el estrés asociado a la rutina.

Pero esta flexibilidad, tan valorada por la plantilla, no es ilimitada. La posibilidad de trabajar desde cualquier rincón del mundo, o incluso desde un chiringuito playero, ha sido un punto de fricción constante. Aunque la clave reside en una conexión a internet estable y segura, la normativa y las políticas internas de las empresas juegan un papel fundamental. Y es precisamente en este punto donde la advertencia del abogado Juanma Lorente ha resonado con fuerza, especialmente entre su vasta audiencia en TikTok.

El auge del teletrabajo en España: una realidad consolidada

La irrupción del teletrabajo en el tejido empresarial español ha sido, sin duda, uno de los fenómenos más destacados de la última década. Lo que comenzó como una opción minoritaria, regulada de forma incipiente en el Estatuto de los Trabajadores en el año 2012, se transformó en una necesidad imperiosa con la llegada de la pandemia de COVID-19. Desde aquel marzo de 2020, millones de profesionales se vieron obligados a adaptar sus hogares en oficinas improvisadas, y lo que parecía una solución temporal, se ha convertido en una práctica arraigada. Actualmente, la mayoría de las empresas en España han integrado el trabajo a distancia, permitiendo a sus empleados teletrabajar al menos un día a la semana. Los beneficios son palpables y ampliamente reconocidos: una mayor flexibilidad que facilita la conciliación de la vida laboral y familiar, la eliminación de los tediosos y costosos desplazamientos diarios, y una notable reducción del estrés que a menudo acompaña a la rutina de oficina. Sin embargo, esta nueva libertad ha abierto un debate crucial sobre los límites geográficos de la jornada laboral. La pregunta de si es posible desempeñar las funciones desde cualquier lugar, y bajo qué condiciones, se ha vuelto recurrente. La respuesta, como suele ocurrir en el ámbito legal, no es tan sencilla como parece. La necesidad de una conexión a internet fiable y segura es un requisito técnico obvio, pero las implicaciones contractuales y las expectativas empresariales son mucho más complejas. El domicilio habitual del trabajador sigue siendo el lugar predilecto y más común para el teletrabajo, pero la llegada del verano y las vacaciones invita a muchos a explorar otras opciones, a menudo sin considerar las posibles repercusiones.

La polémica del teletrabajo estival: ¿libertad o riesgo?

Con la llegada del calor y la temporada vacacional, la imagen de un portátil abierto en un entorno paradisíaco se ha convertido en un anhelo para muchos. La idea de combinar las responsabilidades laborales con el disfrute de un chiringuito en la playa o una casa rural en la montaña es, sin duda, atractiva. No obstante, esta aparente libertad esconde una serie de riesgos que el abogado laboralista Juanma Lorente ha querido poner de manifiesto. A través de un vídeo que rápidamente se hizo viral en TikTok, donde acumula una impresionante comunidad de más de 600 mil seguidores, Lorente lanzó una advertencia clara y contundente. Su mensaje, dirigido a la legión de teletrabajadores, desmantelaba la creencia popular de que la ubicación es irrelevante. "Por mucho que teletrabajes y por mucho que sea verano, no puedes irte a la playa, sin permiso de tu empresa y sin decirle nada, por supuesto, y ponerte a teletrabajar desde allí", sentenció el experto. Esta declaración ha generado un intenso debate en las redes sociales y en el ámbito empresarial, obligando a muchos a reconsiderar sus planes estivales. La clave, según Lorente, reside en la comunicación y la autorización explícita por parte del empleador. Ignorar este principio básico podría acarrear consecuencias disciplinarias, incluyendo la posibilidad de un despido, si la empresa considera que se ha incumplido el contrato o las políticas internas.

Implicaciones legales y la postura del abogado

La advertencia de Juanma Lorente no es una mera opinión, sino que se fundamenta en los principios del derecho laboral español. El contrato de trabajo establece una serie de obligaciones mutuas entre el empleado y la empresa. Aunque el teletrabajo ofrece flexibilidad, no exime al trabajador de cumplir con sus responsabilidades y de mantener un entorno de trabajo adecuado. La ubicación del teletrabajo, si bien puede ser flexible, no es arbitraria. La empresa tiene el derecho y, en muchos casos, la obligación, de conocer dónde se desempeña la actividad laboral. Esto se debe a varias razones fundamentales. En primer lugar, la seguridad y salud en el trabajo (Prevención de Riesgos Laborales, PRL) es una responsabilidad empresarial que se extiende al teletrabajo. Aunque el control es más limitado, la empresa debe asegurarse de que el entorno de trabajo sea seguro. Un chiringuito, por ejemplo, podría no cumplir con los requisitos ergonómicos o de privacidad necesarios. En segundo lugar, la protección de datos (LOPD) es crucial. Trabajar desde un lugar público o con redes Wi-Fi inseguras puede comprometer la confidencialidad de la información de la empresa y de sus clientes. Un abogado especializado en derecho laboral como Lorente subraya que la falta de comunicación y la ausencia de permiso explícito por parte de la empresa pueden interpretarse como un incumplimiento grave. Este incumplimiento podría justificar medidas disciplinarias, que van desde una amonestación hasta un despido procedente, dependiendo de la gravedad y la reiteración de la conducta. La confianza mutua es un pilar fundamental en la relación laboral, y actuar sin informar o sin obtener la aprobación de la empresa puede erosionar esa confianza de manera irreversible. Es esencial que los trabajadores comprendan que la flexibilidad del teletrabajo no equivale a una carta blanca para trabajar desde cualquier lugar sin previo aviso o consentimiento.

Consejos para teletrabajar sin riesgos en verano

Ante la incertidumbre que genera el teletrabajo en ubicaciones no habituales, especialmente durante el periodo estival, es fundamental adoptar una serie de precauciones para evitar problemas con la empresa. El primer y más importante consejo, reiterado por el abogado Juanma Lorente, es la comunicación. Antes de plantearse trabajar desde un lugar diferente al domicilio habitual, es imprescindible informar a la empresa y, si es posible, obtener una autorización por escrito. Esta comunicación debe ser clara y detallada, especificando la ubicación, el periodo y las condiciones en las que se va a desarrollar el trabajo. Además, es crucial revisar la política interna de teletrabajo de la empresa. Muchas compañías han establecido normativas específicas que regulan la posibilidad de trabajar desde otras ubicaciones, los requisitos técnicos y de seguridad, y los procedimientos para solicitar permisos. Ignorar estas políticas puede tener consecuencias negativas. Otro aspecto vital es asegurar que el nuevo entorno de trabajo cumpla con las condiciones necesarias para un desempeño eficiente y seguro. Esto incluye disponer de una conexión a internet estable y segura, un espacio que garantice la privacidad y la confidencialidad de la información, y un mobiliario ergonómico que prevenga problemas de salud. Trabajar desde un chiringuito, por muy tentador que sea, rara vez cumple con estos requisitos. La exposición al sol, el ruido ambiental y la falta de un espacio adecuado pueden afectar la productividad y la imagen profesional. En definitiva, la clave para disfrutar de la flexibilidad del teletrabajo en verano sin incurrir en riesgos laborales es la transparencia, el cumplimiento de las normativas internas y la garantía de que las condiciones de trabajo son óptimas, independientemente de la ubicación geográfica. La proactividad en la comunicación con la empresa es el mejor escudo protector para el teletrabajador.

El futuro del teletrabajo y la adaptación normativa

La evolución del teletrabajo en España es un proceso dinámico que continúa adaptándose a las nuevas realidades y desafíos. La advertencia del abogado laboralista Juanma Lorente pone de manifiesto la necesidad de una mayor claridad en las normativas y en las políticas internas de las empresas. A medida que más trabajadores optan por esta modalidad, surge la urgencia de establecer marcos más definidos que equilibren la flexibilidad deseada por los empleados con las responsabilidades y el control que las empresas deben ejercer. La legislación actual, aunque ha avanzado, aún presenta lagunas en aspectos como la desconexión digital, el derecho a la intimidad o, precisamente, la libertad de elección del lugar de trabajo. Los expertos en derecho laboral, como Lorente, juegan un papel crucial en la interpretación y aplicación de estas normas, así como en la orientación tanto a empresas como a trabajadores. Es previsible que en los próximos años veamos una mayor especificación en los convenios colectivos y en las políticas empresariales respecto al teletrabajo, especialmente en lo que concierne a las ubicaciones no habituales. La conciliación familiar y personal es un objetivo loable del teletrabajo, pero no puede ir en detrimento de la seguridad jurídica ni de la eficiencia productiva. Las empresas, por su parte, tienen el reto de diseñar políticas de teletrabajo que sean atractivas para el talento, pero que al mismo tiempo protejan sus intereses y cumplan con la legislación vigente. La transparencia y el diálogo entre ambas partes serán fundamentales para construir un modelo de teletrabajo sostenible y beneficioso para todos en el futuro de España.