¿Qué ocurrió tal día como hoy, 12 de julio?

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Un 12 de julio de 1997 el concejal de Ermua (Vizcaya) Miguel Angel Blanco apareció herido de muerte tras 48 horas secuestrado por ETA y falleció al día siguiente.

En 1984 nació el primer bebé-probeta español, un niña, en Barcelona y en 1985 fue publicada la ley del aborto de los tres supuestos en España.

Día Internacional de la Esperanza.

Día Internacional de la lucha contra las tormentas de arena y polvo.

1906.- El Tribunal Supremo francés anula la condena a Alfred Dreyfus y 9 días después lo reintegra al Ejército.

1917.- Alemania utiliza por vez primera proyectiles con gas mostaza poco antes de la tercera batalla de Ypres (Bélgica), que da nombre al agente químico de la iperita.

1920.- Inauguración oficial del Canal de Panamá, tras la realizada en 1914 con el paso del vapor 'Ancón'.

1962.- Primer concierto en público de 'The Rolling Stones' en Londres.

1979.- Tragedia por el incendio del hotel 'Corona de Aragón' de Zaragoza: 78 muertos y 113 heridos.

1980.- Juan Carlos I preside el acto de conformación del Tribunal Constitucional.

1984.- Nace el primer bebé-probeta español, una niña, en el Instituto Dexeus de Barcelona.

1985.- El BOE publica la Ley Orgánica que despenaliza el aborto en tres supuestos: peligro para la vida o la salud de la embarazada, violación denunciada y taras del feto.

1991.- Bulgaria aprueba la primera constitución no comunista y se define como república parlamentaria.

1996.- Se anuncia el acuerdo de divorcio de los príncipes de Gales, Carlos y Diana, tras 15 años de matrimonio.

1997.- Aparece en Lasarte (Guipúzcoa) el concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, con dos disparos en la cabeza y fallece al día siguiente.

1998.- Francia se proclama campeona del mundo de fútbol al vencer a Brasil (3-0) en París.

2003.- Inauguración de los X Campeonatos Mundiales de Natación de Barcelona, en los que brillaron Michael Phelps y Hannah Stockbauer.

2004.- Pedro Santana Lopes es designado primer ministro portugués, que sucede a José Manuel Durao Barroso, que presidirá la Comisión Europea.

2005.- Alberto Grimaldi es entronizado como príncipe Alberto II de Mónaco.

2006.- La española pública SEPI acuerda reducir la plantilla de la radiotelevisión pública en 4.150 trabajadores, con un plan (ERE) ratificado en octubre.

2013.- El Parlamento irlandés aprueba su primera ley del aborto para los casos de peligro de la vida de la madre, hasta entonces se permitía por una sentencia de 1992.

2017.- Los Reyes de España inician su primera visita de Estado al Reino Unido. Felipe VI se dirige al Parlamento y recibe la Orden de la Jarretera.

2017.- El expresidente brasileño Lula da Silva es condenado a 9 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. Luego elevada a 12 años y 1 mes.

2019.- Patricia Ortega se convierte en la primera mujer general del Ejército español, en el que ingresó en 1988.

2020.- Elecciones autonómicas: Alberto Nuñez Feijó logra su cuarta mayoría absoluta consecutiva en Galicia, mientras que Iñigo Urkullu gana por tercera vez en Euskadi.

2021.- Richard Branson, fundador de Virgin Galactic, se convierte en la primera persona en viajar al espacio en su propia nave.

2022.- Divulgan la primera foto del telescopio James Webb, sucesor de Hubble, la imagen infrarroja más profunda del Universo conocida hasta el momento.

NACIMIENTOS

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1854.- George Eastman, inventor del rollo de película fotográfica y fundador Eastman Kodak.

1876.- Max Jacob, escritor francés.

1884.- Amedeo Modigliani, pintor italiano.

1904.- Pablo Neruda, poeta chileno y Nobel 1971.

1936.- María Planas, única mujer seleccionadora absoluta de baloncesto de la historia en España.

1937.- Bill Cosby, actor estadounidense.

1947.- 'Mari Trini' Pérez, cantante española.

1967.- Luis Abinader Corona, presidente de la República Dominicana.

1991.- James Rodríguez, futbolista colombiano.

1997.- Malala Yousafzai, activista pakistaní en defensa de la educación femenina.

2000.- Vinicius Junior, futbolista brasileño.

DEFUNCIONES

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1536.- Erasmo de Rotterdam, humanista.

1988.- Joshua Logan, director estadounidense de teatro y de musicales.

2002.- Edward Lee Howard, único agente de la CIA que se pasó a la URSS.

2003.- Benny Carter, saxofonista estadounidense.

2010.- Olga Guillot, cantante cubana.

2014.- Néstor Basterretxea, pintor y escultor vasco.

2015.- Javier Krahe, cantante español.

2018.- Gerardo Fernández Albor, médico y expresidente de la Xunta de Galicia.

2019.- Fernando Corbató, estadounidense que creó las contraseñas para los ordenadores.