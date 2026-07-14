960 contratos para personas con discapacidad en CyL

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La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) facilitó la contratación de 960 personas con discapacidad gracias a ayudas por valor de 6,7 millones de euros.

El departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones resolvió la convocatoria 2026 del programa ELEX, una línea de ayudas destinada a fomentar la contratación temporal de personas con discapacidad desempleadas por parte de ayuntamientos y otras entidades locales de la Comunidad.

El programa está dirigido a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Ecyl. Los contratos tienen como finalidad la ejecución de obras y servicios de interés general y social, favoreciendo tanto la adquisición de experiencia laboral como la mejora de la empleabilidad de este colectivo.

Con esta resolución, el Ejecutivo autonómico eleva a más de 57,7 millones de euros la inversión destinada en lo que va de 2026 a los distintos programas de empleo ya convocados y resueltos. Gracias a estas iniciativas, un total de 5.975 personas desempleadas pudieron acceder a una oportunidad laboral.