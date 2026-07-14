960 contratos para personas con discapacidad en CyL
La Junta destina 6,7 millones de euros el empleo temporal de personas con discapacidad en entidades locales
La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) facilitó la contratación de 960 personas con discapacidad gracias a ayudas por valor de 6,7 millones de euros.
El departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones resolvió la convocatoria 2026 del programa ELEX, una línea de ayudas destinada a fomentar la contratación temporal de personas con discapacidad desempleadas por parte de ayuntamientos y otras entidades locales de la Comunidad.
El programa está dirigido a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Ecyl. Los contratos tienen como finalidad la ejecución de obras y servicios de interés general y social, favoreciendo tanto la adquisición de experiencia laboral como la mejora de la empleabilidad de este colectivo.
Con esta resolución, el Ejecutivo autonómico eleva a más de 57,7 millones de euros la inversión destinada en lo que va de 2026 a los distintos programas de empleo ya convocados y resueltos. Gracias a estas iniciativas, un total de 5.975 personas desempleadas pudieron acceder a una oportunidad laboral.