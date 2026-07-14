Denunciada una web que vende macetas utilizando como gancho a un joven con síndrome de Down generado con IA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a una página web que comercializa maceteros utilizando como gancho comercial a un joven con síndrome de Down generado con inteligencia artificial.

La asociación ha podido comprobar que la web MimoStore venía utilizando como reclamo a Martín, un joven que supuestamente elaboraba de manera artesanal todas las macetas que se venden en la tienda online. Aprovechando los miles de seguidores que ya tenía en la red social Tik Tok, subía vídeos e imágenes generados por IA donde aparecía elaborando dicho productos.

Sin embargo, dichos vídeos no eran reales, ya que contenían movimientos faciales extraños o poco naturales, parpadeos irregulares, labios ligeramente desincronizados con la voz, voz excesivamente limpia o artificial, entonación monótona, respiraciones poco naturales, cortes o transiciones extrañas en el habla.

En las publicaciones se intentaba generar al consumidor un impacto emocional al destacarse reiteradamente que las macetas las elaboraba Martín, una persona que aparecía en los vídeos llorando por no vender sus productos o siendo objeto de reproches durante el proceso de fabricación. Con ello, se pretendía inducir a los usuarios a adquirir estas macetas movidos por la compasión o la empatía.

Después de que Verifica RTVE hiciese público este engaño, la cuenta en Tik Tok ya no existe y ha desaparecido la imagen del joven con síndrome de Down de la página web.

Más allá de usar la imagen del inexistente Martín como gancho comercial, la web MimoStore incluye numerosas cláusulas abusivas en su apartado de «Términos y condiciones».

Por un lado, indica que «no garantizamos que la apariencia o calidad de cualquier producto o servicio que usted adquiera cumpla con sus expectativas o sea igual que como se muestra o presenta en nuestras tiendas online» y que «todas las descripciones de los productos pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso a nuestra entera discreción».

En relación a los pedidos, señalan que «en el caso de que no aceptemos, hagamos un cambio o cancelemos un pedido, intentaremos avisarle poniéndonos en contacto con usted a través del correo electrónico, dirección de facturación o número de teléfono que nos haya proporcionado en el momento en que se realizó el pedido».

También establecen que «los precios, los descuentos y las promociones están sujetos a cambios sin previo aviso» y que «los precios publicados no incluyen impuestos«, lo que contraviene el artículo 60.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

También se desentienden de cualquier problema con el envío del producto hasta el punto de afirmar que «no somos responsables de cualquier retraso en el envío y la entrega».

Por todo ello, FACUA considera que esta tienda online incluye una serie de cláusulas abusivas por vincular el contrato a la voluntad del empresario, por limitar los derechos básicos del consumidor, por falta de reciprocidad, sobre competencia y derecho aplicable y aquellas que afectan al perfeccionamiento y ejecución del contrato.

La asociación pide a la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que abra una investigación y un expediente sancionador al responsable de la web MimoStore por aplicar cláusulas abusivas que contravienen los derechos de los consumidores.