El 028: el número contra la LGTBIfobia en España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Gobierno de España ha puesto en marcha el 028, el Servicio Arcoíris, una línea telefónica de atención integral para personas LGTBI+ y sus allegados. Gestionado por el Ministerio de Igualdad, a través de la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, este recurso ofrece información, asesoramiento jurídico y apoyo psicosocial frente a la LGTBIfobia. Es un servicio totalmente gratuito, confidencial y operativo las 24 horas del día, los 365 días del año, garantizando así una respuesta constante ante cualquier situación de discriminación o violencia.

Este servicio, crucial para la protección de los derechos LGTBI+, está diseñado para abordar todas las formas de violencia y discriminación por LGTBIfobia. Su alcance es nacional y se dirige tanto a las propias personas LGTBI+ como a sus familiares y allegados que necesiten orientación o apoyo. Además, la atención multilingüe en castellano, catalán, gallego, euskera, inglés y francés asegura que un amplio espectro de la población pueda acceder a él sin barreras idiomáticas. La accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y/o del habla también está plenamente garantizada, reforzando su carácter inclusivo.

Una vez recibida la llamada, se lleva a cabo una evaluación inicial para determinar la necesidad y, si procede, se deriva a los servicios u organizaciones más adecuadas en la comunidad autónoma correspondiente. Esto asegura una respuesta personalizada y eficaz en cada caso. Los profesionales que atienden el 028 poseen una formación especializada en diversidad sexual, de género y familiar, así como en las distintas formas de discriminación y violencia. Esta capacitación es fundamental para ofrecer un apoyo sensible y experto. La confidencialidad de todas las consultas es un pilar fundamental del Servicio Arcoíris, garantizando un espacio seguro para las personas usuarias.

¿Qué es el Servicio Arcoíris (028)?

El Servicio Arcoíris, identificado con el número 028, es una iniciativa del Gobierno de España, impulsada por el Ministerio de Igualdad, para ofrecer una respuesta unificada y especializada ante la LGTBIfobia. Su creación responde a la necesidad de contar con un recurso accesible que brinde apoyo inmediato y continuado a las personas LGTBI+ que sufren discriminación, acoso o violencia. Este servicio se enmarca dentro de las políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad real y efectiva de este colectivo, promoviendo un entorno de respeto y seguridad. No es solo un número de teléfono, sino una herramienta vital para la defensa de los derechos y la dignidad de las personas LGTBI+ en todo el territorio nacional.

¿Cómo funciona la atención especializada?

La atención a través del 028 se estructura en varias fases para asegurar una respuesta integral y adaptada. Inicialmente, se proporciona información clara y concisa sobre los derechos y recursos disponibles. Posteriormente, se ofrece asesoramiento jurídico para orientar a las víctimas sobre los pasos legales a seguir, ya sea para denunciar un delito de odio o para resolver situaciones de discriminación. Paralelamente, se brinda atención psicosocial inmediata, fundamental para gestionar el impacto emocional de las experiencias de violencia o discriminación. La formación específica de los profesionales en diversidad sexual, de género y familiar es clave para abordar estas situaciones con la sensibilidad y el conocimiento necesarios, evitando la revictimización y fomentando un espacio de confianza y comprensión.

¿Quién puede utilizar el 028 y en qué idiomas?

El Servicio Arcoíris está dirigido a todas las personas LGTBI+, incluyendo lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, así como a sus familiares y allegados que necesiten orientación o apoyo. Esto incluye a padres, madres, parejas o amigos que busquen información o ayuda para un ser querido. La disponibilidad en seis idiomas —castellano, catalán, gallego, euskera, inglés y francés— es un claro ejemplo del compromiso por la inclusión y la eliminación de barreras. Además, la garantía de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y/o del habla mediante sistemas adaptados, como la videointerpretación o el bucle magnético, asegura que nadie quede excluido de este recurso esencial. Es, en definitiva, un punto de apoyo universal dentro del colectivo.

La importancia de un servicio confidencial y 24/7

La confidencialidad absoluta de las consultas es un factor determinante para que las personas se sientan seguras al contactar con el 028. Muchas víctimas de LGTBIfobia temen represalias o la exposición pública, por lo que saber que su información está protegida es fundamental para dar el primer paso. Asimismo, la operatividad las 24 horas del día, los 365 días del año, responde a la realidad de que los incidentes de discriminación o violencia pueden ocurrir en cualquier momento. Esta disponibilidad constante permite ofrecer apoyo inmediato en situaciones de crisis, cuando la necesidad de ayuda es más acuciante. Un servicio siempre activo es un salvavidas para quienes lo necesitan en los momentos más difíciles.