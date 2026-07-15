Navegar sin naufragar con más de 60

Publicado por Claudia Melcón León Creado: Actualizado:

La Fundación La Caixa ha puesto en marcha el proyecto Competencias Digitales +60, una iniciativa impulsada por Red.es en el marco de Generación D y financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation de la Unión Europea.

El proyecto ha instruido a cerca de 22.000 personas mayores de 60 años en todo el país, entre ellas 236 en León.

Su propósito es combatir la brecha digital que perjudica a este sector y de esta manera fomentar su independencia en una era marcada por las nuevas tecnologías.

Realizar un trámite a través de la Red, organizar el e-mail o pedir vez en el médico con el móvil son acciones del día a día que en un mundo digitalizado aún resultan difíciles para muchas personas mayores.

Implantada en las 17 comunidades autónomas y en Ceuta, la iniciativa se ha llevado a cabo a través de 2.263 talleres impartidos en 350 centros de personas mayores.

Los talleres han sido planteados en tres grandes áreas: entorno digital, gestión del tiempo libre y comunicación, y redes sociales. Entre todas las propuestas, el taller más popular ha sido el de los trámites por internet, lo que refleja la necesidad de muchos mayores de adquirir autonomía para desarrollar tareas cotidianas.

Las 22.000 personas que han participado entraban dentro de la horquilla de edad entre los 60 y los 96 años. La representación de las diferentes franjas de edad ha sido equilibrada, aunque destacó el alto porcentaje de personas mayores de 76 años, que englobaban el 29,4% del total.

Casi la mitad de los participantes carecían de estudios superiores: cuatro de cada diez participantes contaban con estudios básicos o carecían de formación reglada.

Ayuda completa y constante a las personas mayores

Muchas de las personas mayores que han asistido al evento han conseguido introducir herramientas digitales en su vida diaria que les permiten valerse por sí mismos con mayor seguridad y autonomía en relación con la movilidad, el ocio, la comunicación con seres queridos o la gestión burocrática.

La Fundación La Caixa, cuenta con una amplia experiencia en la asistencia a este colectivo por medio de su programa de Personas Mayores. Afirman que el proyecto ha trascendido del aprendizaje de competencias digitales y ha fortalecido la autonomía personal, favorecido la inclusión y creado relaciones sociales entre las personas participantes.

Para la Fundación La Caixa, disminuir la brecha digital de las personas mayores es un aspecto fundamental para favorecer su inclusión social y asegurar la igualdad de oportunidades en una sociedad cada vez más ligada a Internet. Un asunto cada vez de mayor impacto en la sociedad.