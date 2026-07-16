Arte apoyados en la barra

El poder del arte, que no necesita convertirse en vino, porque ya lo hay, es el ingrediente perfecto del cóctel cultural que es el Camarote Madrid. El local de la calle Cervantes inauguró ayer la exposición correspondiente al XII Certamen de Artes Visuales Camarote Madrid 2026, una muestra que reúne una cuidada selección de obras representativas de la creación artística contemporánea. Coinciden ahí los artífices, que son más pero entre otros, con Javi Gómez, Javi Camarote por supuesto, a la cabeza como alma mater, Fernando Vega, Manolo Valdés, con la labor imprescindible de Pablo Martínez, el gran medium entre los artistas y este local, y, en la categoría de todos somos contingentes pero él es necesario, Juan Carlos Uriarte, sin el que muchas cosas en León en torno al arte y la cultura hubieran quedado como página en blanco.

Y estos son sus poderes en forma de nombres, obras y técnicas, que conforman una exposición que es un lujo al alcance de la vista de los clientes del bar y los que acudan a ver la muestra. María Ángeles Bret Franco, con Llegando a O Cebreiro (mixta sobre tabla), Pilar López Duque, Conversaciones con Joseph Roulin (Acrílico sobre lienzo), Ana María Loreto García Fernández, Ajos (fotografía digital), Pascual Marín Marina, Landscape Rhino, fotografía digital, Julia González Liébana, Tu espalda pintada (impresión fotográfica papel baritado), Álvaro Manén Ranea, Órbita Habitada (acrílico sobre lienzo), David Martínez Calderón, Ensayo sobre lo leve (Óleo sobre lino), Félix Gómez de Agüero Gallegos, El Azul (óleo sobre lino), Pilar López Báez, Los sueños compartidos (mixta sobre tabla), José Luis Romero Gándara, Coto desde Sanlúcar IV (acrílico y óleo sobre tabla), y Pablo García García, MILOJOS (collage digital).

Riqueza artística

Estas once piezas, elegidas por su calidad técnica, su capacidad expresiva y la diversidad de sus planteamientos plásticos. El conjunto refleja la riqueza de lenguajes que caracteriza al certamen, consolidado como una plataforma para la difusión de las artes visuales y el apoyo a la creación artística. Con esta nueva edición, el Certamen de Artes Visuales Camarote Madrid reafirma su compromiso con la promoción del arte contemporáneo y con la difusión del trabajo de artistas que, desde diferentes perspectivas y técnicas, contribuyen a enriquecer el panorama cultural de la ciudad.