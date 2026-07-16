El Mundial de fútbol acaba con la prostitución

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Al acercarse la final del Mundial de fútbol se confirma que se trata de uno de los pocos acontecimientos capaces de modificar de forma significativa los hábitos de consumo de medios y el comportamiento digital de millones de personas. La semifinal disputada anteayer entre España y Francia fue una prueba clara de ello: con la selección española a un paso de la gran final del torneo, la atención de los españoles se concentró casi exclusivamente en el partido, dejando en un segundo plano gran parte de las actividades en la web.

El encuentro entre Inglaterra y Argentina disputado este miércoles mostró a la selección sudamericana sacar a relucir un auténtico orgullo competitivo, remontando un marcador adverso de dos goles y dando la vuelta al resultado. Ahora le toca a España enfrentarse a una Argentina llena de confianza, motivación y determinación de cara a la gran final.

Según un análisis de Escort Advisor, la principal pagina web de opiniones sobre escorts en Europa, este efecto también se ha reflejado en las cifras de los accesos a la plataforma, que durante el encuentro registró una notable caída de visitas.

Los aficionados españoles siguieron el partido con gran expectación y la página web de Escort Advisor registró un descenso significativo del tráfico en comparación con el mismo día de la semana anterior, que alcanzó su punto máximo a las 21:00 con una reducción del 42,58%, a las 22:00 horas la cifra había reducido un 38,80%, mientras que a las 23:00 se registraba un -20,35%.

Se trata de un indicador que demuestra cómo, en las fases decisivas de una Copa del Mundo, el fútbol se convierte en el principal catalizador del interés colectivo, influyendo no solo en la audiencia televisiva, sino también en el uso de los servicios digitales y del contenido online.

Los datos de Google Trends también indican un volumen mucho menor de las búsquedas de la palabra «escort» en línea, prácticamente ha desaparecido alrededor de las 22:00 horas, para comenzar a recuperarse progresivamente después de la medianoche.

De hecho, la semifinal representa el momento en el que el valor emocional del torneo alcanza su punto más alto. La posibilidad de conseguir un puesto en la final moviliza no solo a los aficionados del fútbol, sino también a un público mucho más amplio, capaz de interrumpir, al menos temporalmente, sus hábitos habituales de navegación y consumo de información, incluso en un sector como el del sexo de pago, que normalmente registra niveles muy elevados de actividad en diferentes franjas horarias, como la pausa para el almuerzo, la salida de las oficinas o las horas nocturnas.

¿Qué pasará el domingo con la final? Normalmente, estos grandes eventos provocan un aumento del tráfico en las horas posteriores, dedicadas a las celebraciones. ¿Ocurrirá lo mismo tras el partido contra Argentina si la selección Española consigue el título Mundial?