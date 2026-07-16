Casi nadie lo sabe, pero «el agua del aire acondicionado es agua destilada de baja mineralización» y sirve para regar las plantas

Reutilizar el agua del aire acondicionado para regar determinadas plantas puede ser una alternativa sostenible, siempre que se haga de forma ocasional y se combine con el riego habitual, según explica Mitsubishi Electric.Unsplash

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Es una escena habitual durante los meses de calor: el aire acondicionado gotea de forma constante y esa agua acaba perdiéndose por el desagüe. Sin embargo, reutilizarla puede ser una opción interesante para el cuidado de las plantas, aunque con algunos matices. Según explica Mitsubishi Electric, este tipo de agua puede utilizarse de forma puntual para el riego, pero no debe sustituir completamente al agua habitual.

Tal y como explican, el agua que genera un aire acondicionado procede de la condensación de la humedad ambiental. La compañía señala que «esta agua es, en realidad, agua destilada de baja mineralización», por lo que no contiene cal ni cloro, aunque tampoco aporta los minerales esenciales que necesitan las plantas para desarrollarse.

Por ese motivo, la empresa aclara que no se trata de un agua tóxica, sino de un recurso que puede aprovecharse de manera ocasional, especialmente para especies que prefieren aguas blandas.

Qué plantas pueden beneficiarse

La publicación de Mitsubishi Electric destaca que orquídeas, helechos, hortensias o azaleas son algunas de las especies que mejor toleran este tipo de agua, precisamente por su escasa presencia de cal.

No obstante, advierte de que utilizarla como único sistema de riego durante largos periodos puede empobrecer el sustrato, ya que carece de nutrientes como nitrógeno, fósforo o potasio. Por ello recomienda alternarla con agua convencional o complementarla con fertilizantes líquidos.

Más usos para el agua del aire acondicionado

Además del riego, recuerdan que esta agua también puede reutilizarse para otras tareas domésticas. Al no dejar residuos minerales, resulta útil para limpiar las hojas de las plantas, rellenar humidificadores, utilizar planchas de vapor o limpiar cristales y espejos sin que aparezcan marcas de cal.

La compañía insiste en que la calidad del agua depende directamente del estado del aparato. Recomienda limpiar periódicamente los filtros, evitar la acumulación de hongos o bacterias en la bandeja de condensados y comprobar que el agua no haya estado en contacto con elementos del circuito frigorífico.

Como resume la propia empresa, «la reutilización inteligente del agua del aire acondicionado es una forma sencilla de contribuir al cuidado del medio ambiente desde casa». Aun así, recuerda que «el agua del aire acondicionado es buena para las plantas en usos puntuales, no debe sustituir por completo al riego tradicional».